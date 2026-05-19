Επιβεβαιώθηκε: Γεωλόγοι εντόπισαν ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σπάνιων γαιών στον κόσμο

Η Κίνα επιβεβαίωσε νέους πόρους στο ορυχείο Maoniuping, στην κομητεία Mianning, στην επαρχία Sichuan. Το κοίτασμα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των τελευταίων ετών και ενισχύει τη θέση της Κίνας στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών.

Σύμφωνα με αναφορές που βασίζονται στο κινεζικό Υπουργείο Φυσικών Πόρων, εντοπίστηκαν περίπου 9,67 εκατομμύρια τόνοι οξειδίων σπάνιων γαιών, γεγονός που κατατάσσει το κοίτασμα μεταξύ των σημαντικότερων στον πλανήτη και ως το δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγικό κοίτασμα ελαφρών σπάνιων γαιών, μετά το Bayan Obo, στην Εσωτερική Μογγολία.

Η νέα εκτίμηση συνεπάγεται μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγουμένως γνωστά αποθέματα και προσθέτει, επιπλέον, συναφείς πόρους φθορίτη και βαρίτη.

Αυτά τα ορυκτά έχουν επίσης βιομηχανική αξία και ενισχύουν τον στρατηγικό χαρακτήρα της περιοχής.

— Revista Digital Minera REDIMIN (@revistaredimin) May 18, 2026

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications σχετικά με γιγαντιαία κοιτάσματα σπάνιων γαιών που συνδέονται με ανθρακικά πετρώματα επισημαίνει ότι ο σχηματισμός μεγάλων συγκεντρώσεων εξαρτάται από βαθιές μαγματικές διεργασίες και από την παρατεταμένη εξέλιξη αυτών των συστημάτων.

Η ανακάλυψη επιβεβαιώνει επίσης μια τάση: η Κίνα όχι μόνο κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος της παγκόσμιας επεξεργασίας σπάνιων γαιών, αλλά συνεχίζει να επεκτείνει και να μελετά τα δικά της αποθέματα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλους συνασπισμούς, αυτό αυξάνει την επείγουσα ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών.

Η πραγματική μάχη όμως θα είναι η εκμετάλλευσή τους με αποδεκτό κόστος, μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και βιομηχανική ικανότητα για τον διαχωρισμό, την εξευγενίωση και τη μετατροπή αυτών των στοιχείων σε τεχνολογικά εξαρτήματα.

Υπό αυτή την έννοια, το Maoniuping δεν είναι απλώς μια γεωλογική ανακάλυψη. Είναι ένα ακόμη πιόνι στην παγκόσμια σκακιέρα της καθαρής ενέργειας, της ηλεκτρονικής και της στρατηγικής ασφάλειας.

Τα σπάνια γαιώδη στοιχεία είναι αόρατα για τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης ζωής. Χρησιμοποιούνται σε μαγνήτες υψηλής ισχύος, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανεμογεννήτριες, οθόνες, τηλέφωνα, ραντάρ και αμυντικά συστήματα.

Όποιος ελέγχει την εξόρυξη και την επεξεργασία αυτών των στοιχείων, ελέγχει ένα βασικό μέρος της τεχνολογίας του 21ου αιώνα.