Συρίας: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά στο υπουργείο Άμυνας - Ένας στρατιώτης νεκρός

Ένας Σύρος στρατιώτης σκοτώθηκε και τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τρίτη όταν ένα αυτοκίνητο-βόμβα εξερράγη έξω από κτίριο του υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό.

Car bomb explodes near Syrian Defense Ministry in Damascus



At least one Syrian army soldier was killed and 12 to 21 people were wounded after a powerful car bomb detonated outside a Defense Ministry building near the Armament Management Center in the Bab Sharqi district of… https://t.co/pmrx1XAJ9l pic.twitter.com/WScXMhQXuJ — Visegrád 24 (@visegrad24) May 19, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης, μια στρατιωτική μονάδα μόλις είχε ανακάλυψε έναν ξεχωριστό εκρηκτικό μηχανισμό στην κεντρική περιοχή Μπαμπ Σαρκί της πρωτεύουσας.

Το αυτοκίνητο-βόμβα εξερράγη κοντά, ενώ τα στρατεύματα προσπαθούσαν να απενεργοποιήσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν γρήγορα την περιοχή κοντά στην Παλιά Πόλη, όπου ένας ανταποκριτής του AFP ανέφερε ότι είδε ένα όχημα να τυλίγεται στις φλόγες.

Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.