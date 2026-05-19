Συρίας: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά στο υπουργείο Άμυνας - Ένας στρατιώτης νεκρός
Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν - Η επίθεση έγινε ενώ ομάδα πυροτεχνουργών προσπαθούσε να απενεργοποιήσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό
Ένας Σύρος στρατιώτης σκοτώθηκε και τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τρίτη όταν ένα αυτοκίνητο-βόμβα εξερράγη έξω από κτίριο του υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης, μια στρατιωτική μονάδα μόλις είχε ανακάλυψε έναν ξεχωριστό εκρηκτικό μηχανισμό στην κεντρική περιοχή Μπαμπ Σαρκί της πρωτεύουσας.
Το αυτοκίνητο-βόμβα εξερράγη κοντά, ενώ τα στρατεύματα προσπαθούσαν να απενεργοποιήσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό.
Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν γρήγορα την περιοχή κοντά στην Παλιά Πόλη, όπου ένας ανταποκριτής του AFP ανέφερε ότι είδε ένα όχημα να τυλίγεται στις φλόγες.
Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.