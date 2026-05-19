Ποιοι Metallica και Iron Maiden; Ιερέας από το Ναύπλιο ένωσε τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο

Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης, εφημέριος στον Ιερό Ναό της Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Ναύπλιο, κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Paradise Metal», μια δουλειά όπου η ψαλτική συναντά την ηλεκτρική ένταση

Μίλτος Τσεκούρας

Ποιοι Metallica και Iron Maiden; Ιερέας από το Ναύπλιο ένωσε τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης, εφημέριος στο Ναύπλιο, κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Paradise Metal» που συνδυάζει βυζαντινή ψαλτική με metal, techno και ραπ στοιχεία.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 κομμάτια και βασίζεται στη βυζαντινή υμνολογία, ενώ χρησιμοποιεί και ανατολίτικα όργανα όπως κανονάκι, ούτι και νέι.
  • Η παραγωγή έγινε από τον ίδιο στο σπίτι του, καθιστώντας το έργο μια προσωπική μουσική έκφραση συνδεδεμένη με την ιερατική του ιδιότητα.
  • Το «Paradise Metal» έτυχε θετικής κριτικής από το περιοδικό Pitchfork, το οποίο το χαρακτήρισε πρωτότυπο και πειραματικό, με έντονη σύνδεση με την ιδέα της προσευχής.
  • Η αρχική περιορισμένη έκδοση του άλμπουμ σε κασέτα εξαντλήθηκε, και πλέον κυκλοφορεί σε συλλεκτικό βινύλιο.
Snapshot powered by AI

Τον Μάιο του 2026 που η Ελλάδα... πάλλεται στο ρυθμό των Metallica και των Iron Maiden ένας ιερέας από το Ναύπλιο επιχειρεί να φέρει σε επαφή κόσμους που συνήθως θεωρούνται ασύμβατοι.

Ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης ενώνει τη βυζαντινή υμνογραφία με ηλεκτρική κιθάρα, ανατολίτικα όργανα και σύγχρονους ρυθμούς, δημιουργώντας έναν ήχο που δύσκολα μπαίνει σε στενά καλούπια.

Ο εφημέριος του Ιερού Ναού της Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Ναύπλιο κυκλοφόρησε στις 29 Απριλίου το άλμπουμ του φέρει τον τίτλο «Paradise Metal». Περιλαμβάνει 12 κομμάτια και, σύμφωνα με την επίσημη παρουσίασή του, κινείται ανάμεσα στη βυζαντινή υμνολογία, το metal, το techno και τη ραπ, διαμορφώνοντας ένα αποτέλεσμα με έντονα προσωπικό χαρακτήρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο ίδιος ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης δεν προσεγγίζει τη μουσική ως εξωστρεφή παρένθεση από την ιερατική του ιδιότητα, αλλά ως ακόμη ένα πεδίο έκφρασης που συνδέεται με τη βαθύτερη σχέση του με τον ήχο και τη λειτουργική παράδοση. Στην παρουσίαση του δίσκου αναφέρεται ότι διαθέτει βαθιά γνώση της βυζαντινής θεωρίας και πράξης, ενώ παράλληλα έχει ασχοληθεί με όργανα της ανατολικής Μεσογείου, όπως το κανονάκι, το ούτι, το νέι και η πολίτικη λύρα.

Αυτή η διαδρομή βοηθά να εξηγηθεί και το ύφος του δίσκου. Στο «Paradise Metal» η ψαλτική ατμόσφαιρα δεν λειτουργεί ως απλό διακοσμητικό στοιχείο, αλλά ως βασικός άξονας πάνω στον οποίο χτίζονται ηλεκτρικές εξάρσεις, ρυθμικές μετατοπίσεις και εναλλαγές που παραπέμπουν σε διαφορετικές μουσικές παραδόσεις.

Η παραγωγή του έργου έγινε από τον ίδιο στο σπίτι του, στοιχείο που ενισχύει την αίσθηση ενός απολύτως προσωπικού εγχειρήματος. Στο άλμπουμ συμμετέχει επίσης η Ευγενία Συμέλα Αρμένη σε δύο τραγούδια, προσθέτοντας μια ακόμη φωνητική διάσταση στη συνολική σύνθεση.

Ποιος είναι ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης

Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης είναι 53 ετών, εφημέριος στην Παναγίτσα του Ναυπλίου, πατέρας τριών παιδιών, συγγραφέας με βιβλία που κινούνται μεταξύ Αθωνιτικής μοναστικής σκέψης και της υφής της σύγχρονης ζωής. Η αρχική περιορισμένη έκδοση σε κασέτα 150 αντιτύπων έγινε sold out, ενώ πλέον το «Paradise metal» κυκλοφορεί σε έγχρωμο συλλεκτικό lp.

Η αποθεωτική κριτική του «Pitchfork»

Στην κριτική του για το «Paradise metal» το έγκυρο «Pitchfork», μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Το «Paradise Metal» —το ντεμπούτο του πατέρα Διονυσίου Ταμπάκη, ενός 53χρονου ιερέα στο Ναύπλιο, μια μικρή ελληνική πόλη στον Αργολικό Κόλπο— είναι στην πραγματικότητα μια σειρά επιφοιτήσεων, μια φαινομενικά περίεργη δημιουργία που λειτουργεί ως παραδειγματική διδασκαλία για τις προσδοκίες.

Είναι ένας χαρούμενος, σοβαρός, παιχνιδιάρικος και οδυνηρός δίσκος, με τα 12 κομμάτια του να εναλλάσσονται μεταξύ λιτού doom metal και βαρέων βιομηχανικών χριστουγεννιάτικων ύμνων, μεταξύ διαλογιστικής ευδαιμονίας και πειραματισμών στο θρησκευτικό dubstep. Ηχογραφημένο στο σπίτι από έναν παντρεμένο πατέρα, μοιάζει με το έργο κάποιου που αναζητά έναν νέο τρόπο να περιηγηθεί στον κόσμο, όχι εντελώς αποκομμένος από την εκκλησία, αλλά τουλάχιστον παράλληλα με αυτήν.

Αυτά τα ιδιόμορφα κομμάτια δεν είναι προσευχές, καθεαυτά, αλλά σίγουρα φαίνονται εμπνευσμένα από την ιδέα της προσευχής: προσωπικές αποστολές σε κάποιον άγνωστο αιθέρα, με την ελπίδα ότι η μετάδοση του μηνύματος θα βοηθήσει»



Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:22ΚΟΣΜΟΣ

Σκότωσε 17χρονη Πακιστανή influencer ομορφιάς επειδή τον απέρριψε - Καταδικάστηκε σε θάνατο

16:21LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Το πολυσυζητημένο τηλεοπτικό μέλλον και η αινιγματική δήλωση

16:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά»... έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Άλσους ΔΕΗ

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Νew Υork Times: Ποιες χώρες κερδίζουν δισ. δολάρια από τον πόλεμο στο Ιράν και ποιες είναι οι χαμένες - Το απίστευτο ποσό που κέρδισαν Αμερικάνοι επενδυτές

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση της ασυλίας του Νίκου Παππά αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για καταγγελία εξύβρισης

15:50ΥΓΕΙΑ

Θεμιστοκλέους: Θετική αξιολόγηση από τους ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά: Δείτε βίντεο από τις δοκιμαστικές διαδρομές

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι Metallica και Iron Maiden; Ιερέας από το Ναύπλιο ένωσε τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο και έβγαλε δίσκο

15:37LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Έκανε γιόγκα σε πολυτελές γιοτ φορώντας εντυπωσιακό μπικίνι

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στη Νάουσα σε αγώνα δρόμου - Παιδιά χάθηκαν αφού ακολούθησαν λάθος διαδρομή

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Καρυστιανού και Αυγερινού σε Καραχάλιο, μετά τις αναφορές περί «εντολής ίδρυσης κόμματος από τη Μόσχα»

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Αναποδογύρισε φορτηγό έξω από τον Βόλο - Επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων για οσμή αερίου: Συνεχίζονται οι έλεγχοι

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διακοπές με voucher: Ρεκόρ όλων των εποχών με 800.000 αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό το 2026

15:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν τα εξεταστικά κέντρα για τα ειδικά μαθήματα

15:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΣΦΑ στο Newsbomb για οσμή αερίου: «Δεν προέρχεται από το δίκτυο ή τις εγκαταστάσεις μας»

15:15ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: Επιβράδυνση παρουσιάζουν οι κλινικές μελέτες στη χώρα μας - 160 εκατ. ευρώ το 2025

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα - Δύο τραυματίες

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που έχει γίνει ο νέος ευρωπαϊκός προορισμός διακοπών: Φθηνότερη από Ισπανία και Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στα Νότια προάστια λόγω έντονης οσμής αερίου - Εκκενώθηκαν σχολεία

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι Metallica και Iron Maiden; Ιερέας από το Ναύπλιο ένωσε τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο και έβγαλε δίσκο

14:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπλε Σελήνη: Πότε και τι ώρα θα δούμε τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Τους καταδίωξα τραυματισμένη μέχρι τον καταυλισμό» - Η γυναίκα που έπεσε θύμα επίθεσης και ληστείας μιλά για τον εφιάλτη που βίωσε

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διακοπές με voucher: Ρεκόρ όλων των εποχών με 800.000 αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό το 2026

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγιο-«φάντασμα» στη λεωφόρο Συγγρού – Εντοπίστηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, «άγνωστη η τύχη του» - Δείτε αποκλειστικές εικόνες

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

14:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Κομισιόν σε Τουρκία: «Μηδενική ανοχή» στην παράνομη αλιεία

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που έχει γίνει ο νέος ευρωπαϊκός προορισμός διακοπών: Φθηνότερη από Ισπανία και Ελλάδα

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Καρυστιανού και Αυγερινού σε Καραχάλιο, μετά τις αναφορές περί «εντολής ίδρυσης κόμματος από τη Μόσχα»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ