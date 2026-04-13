Οι μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα το 2026 - Τα live που ήδη ξεχωρίζουν

Το 2026 προμηνύεται μια ιδιαίτερα δυνατή χρονιά για τη μουσική σκηνή στην Ελλάδα, με μεγάλα διεθνή ονόματα αλλά και κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες να δίνουν το «παρών» σε συναυλίες που αναμένεται να συγκεντρώσουν χιλιάδες θεατές.

Από τη heavy metal μέχρι την pop και το ελληνικό ρεπερτόριο, το φετινό συναυλιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει εμφανίσεις που ήδη προκαλούν έντονο ενδιαφέρον - και σε αρκετές περιπτώσεις, τα εισιτήρια εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς.

Iron Maiden

ΟΑΚΑ

23 Μαΐου 2026

Οι θρύλοι της heavy metal επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση, αυτή τη φορά στο ΟΑΚΑ.

Το συγκρότημα, με τη μακρά πορεία και το φανατικό κοινό, υπόσχεται μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη κλασικές επιτυχίες. Ήδη η ζήτηση για εισιτήρια είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τους διοργανωτές να επισημαίνουν ότι όσα παραμένουν διαθέσιμα καλό είναι να προμηθεύονται αποκλειστικά από τις επίσημες πλατφόρμες.

Chris Isaak

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

13 Ιουνίου 2026

Ο Chris Isaak έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο του Release Athens Festival, φέρνοντας μαζί του τη χαρακτηριστική ρομαντική και νοσταλγική του ατμόσφαιρα.



Το κοινό αναμένεται να απολαύσει μεγάλες επιτυχίες του, με το «Wicked Game» να ξεχωρίζει, σε μια συναυλία που απευθύνεται τόσο στους παλιούς θαυμαστές όσο και σε νεότερους ακροατές.

Ημισκούμπρια

Πλατεία Νερού

20 Ιουνίου 2026

Το πολυαναμενόμενο reunion των Ημισκουμπρίων αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα live του φετινού καλοκαιριού, με το κοινό να ανταποκρίνεται άμεσα, οδηγώντας τη συναυλία σε sold out.

Στο πλαίσιο του Release Athens 2026, το θρυλικό συγκρότημα θα εμφανιστεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, σε μια βραδιά που σηματοδοτεί την επιστροφή του στη σκηνή έπειτα από δέκα χρόνια απουσίας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την πρώτη τους κυκλοφορία, τα Ημισκούμπρια ετοιμάζουν ένα επετειακό live γεμάτο γνωστές επιτυχίες και χαρακτηριστικές στιγμές της πορείας τους.

Το σχήμα, που αποτελείται από τους Δημήτρη Μεντζέλο, Μιθριδάτη και Πρύτανη, έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ελληνική hip hop σκηνή, διαμορφώνοντας ένα ξεχωριστό ύφος που συνδυάζει χιούμορ, σάτιρα και καυστικό σχολιασμό της καθημερινότητας.

Το θρυλικό τρίο θα εμφανιστεί για δύο βραδιές στον ίδιο χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους και όσες δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο να ζήσουν από κοντά το πολυαναμενόμενο reunion

Nick Cave and the Bad Seeds

Πλατεία Νερού

24 Ιουνίου 2026

Τέσσερα χρόνια μετά τη συγκλονιστική τους εμφάνιση στην Πλατεία Νερού, ο Nick Cave και οι Bad Seeds επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία ακόμη καθηλωτική συναυλία.



Ο χαρισματικός Αυστραλός καλλιτέχνης, γνωστός για τη σκηνική του ένταση και τη συναισθηματική του ερμηνεία, αναμένεται να προσφέρει μια βραδιά με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Άννα Βίσση

ΟΑΚΑ

26 Σεπτεμβρίου 2026

Το συναυλιακό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στους καλοκαιρινούς μήνες, γι' αυτό και η Άννα Βίσση, έπειτα από την ολοκλήρωση των 10 χρόνων των εμφανίσεών της στο Hotel Ερμού, ανακοίνωσε πρόσφατα τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ για τις 26 Σεπτεμβρίου, η οποία ήδη συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον.

Την περσινή σεζόν οι θαυμαστές απόλαυσαν την καλλιτέχνιδα σε δύο καλοκαιρινές μεγάλες sold out συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, που έγραψαν ιστορία.



Τώρα, αναμένουν την έναρξη της επίσημης προπώλησης, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν πως πρόκειται για ένα live που θα κινηθεί σε ρυθμούς sold out.

Μια χρονιά γεμάτη μουσική

Με τόσο ισχυρό lineup και διαφορετικά μουσικά είδη να εκπροσωπούνται, το 2026 επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα αποτελεί σταθερό προορισμό για μεγάλες συναυλίες.

Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να φέρουν ακόμη περισσότερες ανακοινώσεις, ενισχύοντας περαιτέρω ένα ήδη πλούσιο συναυλιακό πρόγραμμα.

