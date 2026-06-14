Καιρός: Το καλοκαίρι επιστρέφει και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν

Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός και από σήμερα επιστρέφουμε σε καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας!

Για σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στα ορεινά ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26 βαθμούς), 16 έως 32 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 18 έως 31 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου), 20 έως 29 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 17 έως 28 βαθμούς στην Κρήτη, 19 έως 29 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 22 έως 30 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, στο Κεντρικό Αιγαίο μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν τις πρωινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση και στη συνέχεια από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες στα ορεινά περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.