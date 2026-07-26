Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

Snapshot Η Ελλάδα δεν αναμένεται να βιώσει νέο εκτεταμένο κύμα καύσωνα στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, σε αντίθεση με τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας θα επικεντρωθεί κυρίως στη βόρεια Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, αφήνοντας την Ελλάδα στην ανατολική πλευρά με βορειότερες αέριες μάζες.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρήσουν τις θερμοκρασίες κοντά ή κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ειδικά στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Η ψυχρή ατμοσφαιρική κυκλοφορία στα Βαλκάνια έχει οδηγήσει σε πιο ήπιες θερμοκρασίες στην Ελλάδα, αποτρέποντας έναν παρατεταμένο και ακραίο καύσωνα.

Οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις δείχνουν ότι το θερμό κύμα στη δυτική Ευρώπη δεν θα επεκταθεί με την ίδια ένταση προς την Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Την ώρα που αρκετές προβλέψεις κάνουν λόγο για έναν νέο ισχυρό καύσωνα στις αρχές Αυγούστου, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η εικόνα για την Ελλάδα θα είναι αρκετά διαφορετική.

Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά μοντέλα, το κύμα ζέστης που αναμένεται να επηρεάσει τμήματα της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης θα έχει επίκεντρο κυρίως τη βόρεια Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, καθώς ο αφρικανικός αντικυκλώνας θα αναπτυχθεί πιο δυτικά. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην ανατολική πλευρά του αντικυκλωνικού πεδίου, όπου θα συνεχίσουν να επικρατούν βορειότερες αέριες μάζες.

Έτσι, τουλάχιστον με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, δεν διαφαίνεται νέο εκτεταμένο κύμα καύσωνα για τη χώρα μας στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, όπως αναφέρει το meteoweb.eu.

Η Ελλάδα εκτός του πυρήνα της ζέστης

Οι βόρειοι άνεμοι που θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο αναμένεται να διατηρήσουν τις θερμοκρασίες σε επίπεδα κοντά ή και λίγο χαμηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή, ιδιαίτερα στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Αντίθετα, η έντονη ζέστη θα επικεντρωθεί κυρίως στη βόρεια Ιταλία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να προσεγγίσουν τους 37-38 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείονται υψηλότερες τιμές.

Ασυνήθιστα δροσερό καλοκαίρι στα Βαλκάνια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στην ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Σύμφωνα με την ανάλυση των προγνωστικών μοντέλων, η Ελλάδα θα συνεχίσει να επηρεάζεται από μια ψυχρότερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία, η οποία έχει οδηγήσει σε αρκετά πιο ήπιες θερμοκρασίες σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η ψυχρή αυτή βαλκανική ανωμαλία αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η χώρα μας έχει αποφύγει, μέχρι στιγμής, έναν παρατεταμένο και ακραίο καύσωνα κατά το δεύτερο μισό του καλοκαιριού.

Τι δείχνουν οι μακροπρόθεσμες τάσεις

Παρότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις συνοδεύονται πάντα από αυξημένη αβεβαιότητα, τα τελευταία στοιχεία συγκλίνουν στο ότι το θερμό επεισόδιο που θα επηρεάσει τη δυτική Ευρώπη δεν αναμένεται να επεκταθεί με την ίδια ένταση προς την Ελλάδα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λείψουν οι υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου, ωστόσο, προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραίες θερμές εισβολές αντίστοιχες με εκείνες που θα επηρεάσουν περιοχές της δυτικής Ευρώπης.

Εφόσον τα προγνωστικά μοντέλα επιβεβαιωθούν και τις επόμενες ημέρες, η Ελλάδα φαίνεται πως θα διατηρήσει έναν πιο ήπιο καιρό, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε φυσιολογικά ή ελαφρώς χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα, την ώρα που η δυτική Ευρώπη θα βρίσκεται αντιμέτωπη με το νέο κύμα ζέστης.

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