Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C

Από την Κυριακή, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει σταδιακά ανοδική πορεία. Από τα μέσα της εβδομάδας ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 βαθμούς

Newsbomb

Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C
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  • Από την Κυριακή αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με μέγιστες τιμές 33-34 βαθμούς Κελσίου.
  • Από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.
  • Την Τετάρτη στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.
  • Η ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο από την Τετάρτη θα μειώσει τη θερμοκρασία στην Αθήνα και τις ανατολικές περιοχές.
  • Στη Δυτική Ελλάδα η ζέστη θα παραμείνει έντονη με υψηλές θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς.
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Βελτιωμένες καιρικές συνθήκες αναμένονται από την Κυριακή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με το κύριο χαρακτηριστικό να είναι η επιστροφή της ζέστης.

Την Κυριακή, οι μέγιστες τιμές του υδραργύρου θα κυμανθούν στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, όταν σε αρκετές περιοχές της χώρας θα φτάσει έως τους 38 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο στο MEGA.

Από την Τετάρτη, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Το σκηνικό θα αλλάξει από την Τετάρτη, καθώς η ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο θα συμβάλει στην πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην Αθήνα και τις ανατολικές περιοχές της χώρας.

Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα η ζέστη θα διατηρηθεί έντονη, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν και να φθάνουν έως και 40 βαθμούς, όπως είπε ο Γιάννης Καλλιάνος.

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