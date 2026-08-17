Εμφάνιση «έκπληξη» του Κάνιε Γουέστ στην Αγία Πετρούπολη

Snapshot Ο Κάνιε Γουέστ θα εμφανιστεί στην Αγία Πετρούπολη τον Οκτώβριο, σε συναυλίες στο στάδιο Gazprom Arena.

Οι συναυλίες του Γουέστ έχουν ακυρωθεί ή απαγορευθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω αντισημιτικών δηλώσεών του.

Ο ράπερ ζήτησε συγγνώμη για τις δηλώσεις του, αποδίδοντάς τες σε ιατρικά προβλήματα.

Οι τιμές των εισιτηρίων για τις συναυλίες στην Αγία Πετρούπολη ξεκινούν από 9.000 ρούβλια και τα φθηνότερα εξαντλήθηκαν γρήγορα.

Αν πραγματοποιηθούν, οι συναυλίες θα τον κάνουν έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς μουσικούς αστέρες που επισκέπτονται τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Snapshot powered by AI

Ο Κάνιε Γουέστ (Kanye West) θα εμφανιστεί στην Αγία Πετρούπολη τον Οκτώβριο, σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε την Δευτέρα (17/8) στο κανάλι Telegram της Gazprom Arena, του σταδίου όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι συναυλίες του.

Συναυλίες και εμφανίσεις του Γουέστ, που είναι γνωστός και ως YE, ακυρώθηκαν ή, απαγορεύθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φέτος, έπειτα από σειρά αντισημιτικών δηλώσεων που είχε κάνει, στις οποίες επαινούσε τον Αδόλφο Χίτλερ και έκανε χρήση ναζιστικών συμβόλων.

Ο Γουέστ ζήτησε συγγνώμη τον Ιανουάριο για τις δηλώσεις του αυτές, τις οποίες απέδωσε σε μια μη διαγνωσμένη εγκεφαλική βλάβη και σε μια μη θεραπευμένη διπολική διαταραχή. Εάν οι συναυλίες πραγματοποιηθούν, ο Γουέστ θα γίνει ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς αστέρες της μουσικής που θα επισκεφθούν τη Ρωσία από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Οι τιμές των εισιτηρίων για τις δύο συναυλίες, που έχουν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Οκτωβρίου, ξεκινούν από τα 9.000 ρούβλια (106 δολάρια) ενώ τα φθηνότερα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τα πιο ακριβά εισιτήρια κοστίζουν 160.000 ρούβλια (1.885 δολάρια).

Το «Gazprom Arena» είναι η έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας «Ζενίτ» της Αγίας Πετρούπολης και έχει χωρητικότητα περίπου 70.000 θεατών.

Διαβάστε επίσης