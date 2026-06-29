Το υπερπολυτελές πάρτυ μασκέ του Κάνιε Γουέστ για τα γενέθλιά του στο Παλάτι των Βερσαλλιών

Ο Κάνιε Γουέστ φέρεται να ξόδεψε σχεδόν 400.000 δολάρια για ένα πάρτυ γενεθλίων με θέμα τη μασκαράτα στο Παλάτι των Βερσαλλιών, στη Γαλλία.

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, ο οποίος έγινε 49 ετών στις 8 Ιουνίου, και η σύζυγός του, Μπιάνκα Σενσόρι φιλοξένησαν περισσότερους από 20 φίλους στο ιστορικό παλάτι το Σαββατοκύριακο.

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι / Instagram

Η παρέα συνέχισε αργότερα το πάρτυ στο κοντινό πολυτελές ξενοδοχείο Airelles.

Ο Γουέστ επέλεξε ένα total black look για την ιδιαίτερη περίσταση, φορώντας μάσκα προσώπου, jacket, δερμάτινο παντελόνι και μπότες, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με δερμάτινα γάντια.

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι / Instagram

Όσο για την Σενσόρι, εμφανίστηκε με ένα κρεμ σατέν κορσέ bodysuit και ασορτί φούστα με δομημένη στήριξη στο εσωτερικό.

Το πρόσωπο του μοντέλου ήταν καλυμμένο με ένα φτερωτό headpiece, ενώ ολοκλήρωσε την τολμηρή εμφάνισή της με σατέν πλατφόρμες.

H Μπιάνκα Σενσόρι / Instagram

Οι καλεσμένοι του Γουέστ υιοθέτησαν παρόμοιο dress code, με ορισμένους να επιλέγουν ακόμη και μάσκες ζώων αντί για τις κλασικές μάσκες μασκαράτας.

Η αρχιτέκτονας έκανε ανάρτηση στα Instagram Stories της για να τιμήσει τον σύζυγό της, δημοσιεύοντας τρυφερές φωτογραφίες και ένα βίντεο στο οποίο εκείνος τραγουδά με έναν φίλο του.

Η Μπιάνκα Σενσόρι / Instagram

«Χρόνια πολλά. Σε αγαπώ περισσότερο κι από τη ζωή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Το ζευγάρι εθεάθη επίσης στο γαλλικό εστιατόριο Ciel Bleu, στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο του εορταστικού weekend για τα γενέθλια του διάσημου ράπερ.

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι / Instagram

Τότε, ο Γουέστ και η Σενσόρι έδειχναν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, καθώς κατευθύνονταν προς το αυτοκίνητο που τους περίμενε.

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