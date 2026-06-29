Το υπερπολυτελές πάρτυ μασκέ του Κάνιε Γουέστ για τα γενέθλιά του στο Παλάτι των Βερσαλλιών
Ο διάσημος ράπερ φέρεται να ξόδεψε σχεδόν 400.000 δολάρια για το πάρτυ γενεθλίων του με θέμα την «μασκαράτα»
Ο Κάνιε Γουέστ φέρεται να ξόδεψε σχεδόν 400.000 δολάρια για ένα πάρτυ γενεθλίων με θέμα τη μασκαράτα στο Παλάτι των Βερσαλλιών, στη Γαλλία.
Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, ο οποίος έγινε 49 ετών στις 8 Ιουνίου, και η σύζυγός του, Μπιάνκα Σενσόρι φιλοξένησαν περισσότερους από 20 φίλους στο ιστορικό παλάτι το Σαββατοκύριακο.
Η παρέα συνέχισε αργότερα το πάρτυ στο κοντινό πολυτελές ξενοδοχείο Airelles.
Ο Γουέστ επέλεξε ένα total black look για την ιδιαίτερη περίσταση, φορώντας μάσκα προσώπου, jacket, δερμάτινο παντελόνι και μπότες, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με δερμάτινα γάντια.
Όσο για την Σενσόρι, εμφανίστηκε με ένα κρεμ σατέν κορσέ bodysuit και ασορτί φούστα με δομημένη στήριξη στο εσωτερικό.
Το πρόσωπο του μοντέλου ήταν καλυμμένο με ένα φτερωτό headpiece, ενώ ολοκλήρωσε την τολμηρή εμφάνισή της με σατέν πλατφόρμες.
Οι καλεσμένοι του Γουέστ υιοθέτησαν παρόμοιο dress code, με ορισμένους να επιλέγουν ακόμη και μάσκες ζώων αντί για τις κλασικές μάσκες μασκαράτας.
Η αρχιτέκτονας έκανε ανάρτηση στα Instagram Stories της για να τιμήσει τον σύζυγό της, δημοσιεύοντας τρυφερές φωτογραφίες και ένα βίντεο στο οποίο εκείνος τραγουδά με έναν φίλο του.
«Χρόνια πολλά. Σε αγαπώ περισσότερο κι από τη ζωή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.
Το ζευγάρι εθεάθη επίσης στο γαλλικό εστιατόριο Ciel Bleu, στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο του εορταστικού weekend για τα γενέθλια του διάσημου ράπερ.
Τότε, ο Γουέστ και η Σενσόρι έδειχναν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, καθώς κατευθύνονταν προς το αυτοκίνητο που τους περίμενε.