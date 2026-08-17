Λονδίνο: 33χρονος μετανάστης επιτέθηκε και βίασε ηλικιωμένο έξω από εκκλησία

Snapshot Ο 33χρονος Bruke Desalagne από την Ερυθραία βίασε έναν ηλικιωμένο συνταξιούχο έξω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Χάροου του Λονδίνου.

Η επίθεση διήρκησε 20 λεπτά και σταμάτησε όταν μια μάρτυρας κάλεσε την αστυνομία.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να συνεργαστεί περαιτέρω με την αστυνομία και τη δίκη μετά την προβολή αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Desalagne κρίθηκε ένοχος από τους ενόρκους και χαρακτηρίστηκε επικίνδυνος παραβάτης που στοχοποίησε έναν ευάλωτο ηλικιωμένο.

Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη άμεσα, προέτρεψε τυχόν θύματα σεξουαλικών επιθέσεων να επικοινωνούν με τις αρχές. Snapshot powered by AI

Θύμα βιασμού από έναν 33χρονο μετανάστη έπεσε ένας ηλικιωμένος έξω από εκκλησία στο Λονδίνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με τη DailyMail, ο 33χρονος Bruke Desalagne με καταγωγή από την Ερυθραία, έσυρε τον ηλικωμένο, ο οποίος καθόταν σε ένα παγκάκι, πίσω από μια πινακίδα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Χάροου, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, και τον βίασε.

Η επίθεσή του διήρκησε 20 λεπτά, μέχρι που μία αυτόπτης μάρτυρας είδε το περιστατικό και κάλεσε την αστυνομία.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να βοηθήσει το θύμα, ο οποίος, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο δράστης, ήταν μεθυσμένος.

Ωστόσο, μόλις στον 33χρονο προβλήθηκε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, αρνήθηκε να συνεχίσει την κατάθεση.

Στη διάρκεια της δίκης, ο Εισαγγελέας ανέφερε: «Μπορείτε να δείτε τον κατηγορούμενο να σέρνει το μεθυσμένο θύμα από το παγκάκι όπου καθόταν σε μια καταπράσινη περιοχή». Είπε, επίσης, ότι το βίντεο έδειχνε τον Desalagne να σταματά την επίθεση κάθε φορά που κάποιος περπατούσε κοντά του.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από τους ενόρκους, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής κατά τη διάρκεια της δίκης.

Αστυνομικός είπε ότι ο Desalagne είναι ένας «επικίνδυνος παραβάτης» που «στοχοποίησε έναν ανυπεράσπιστο, ευάλωτο, ηλικιωμένο άνδρα».

Και πρόσθεσε: «Χάρη στην ενημέρωση της αστυνομίας από το κοινό, συνελήφθη επί τόπου, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες την επόμενη μέρα και προφυλακίστηκε από τα δικαστήρια. Δεσμευόμαστε να οδηγήσουμε σεξουαλικούς θηρευτές όπως ο Desalagne ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα προτρέπαμε όποιον έχει πέσει θύμα παρόμοιου αδικήματος να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Οι αστυνομικοί θα σας υποστηρίξουν και θα σας ακούσουν».

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