Γαλλία: 39χρονος σωματοφύλακας νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύντροφό του

Ένας 39χρονος σωματοφύλακας δικάζεται στη Λυών κατηγορούμενος ότι νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύντροφό του χωρίς τη συναίνεσή της. Έρευνα αποκάλυψε οτι είχε ανταλλάξει μηνύματα με τον Ντομινίκ Πελικό και ότι τον είχε μάλιστα προσκαλέσει για να λάβει μέρος στην κακοποίηση

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Γαλλία: 39χρονος σωματοφύλακας νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύντροφό του

Διαδηλωτές στο Παρίσι κρατούν πανό με το σύνθημα «Soutien à Gisèle Pelicot» («Στήριξη στη Ζιζέλ Πελικό»), εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους μετά τη δίκη που συγκλόνισε τη Γαλλία

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 39χρονος σωματοφύλακας δικάζεται στη Λυών για νάρκωση, βιασμό και βιντεοσκόπηση της συντρόφου του χωρίς τη συναίνεσή της.
  • Ο κατηγορούμενος είχε ανταλλάξει μηνύματα με τον Ντομινίκ Πελικό, έναν καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη, ζητώντας συμβουλές για το πώς να ναρκώσει το θύμα του.
  • Η αστυνομία βρήκε στο σπίτι του εικόνες και βίντεο της συντρόφου του γυμνής και αναίσθητης, καθώς και ισχυρά ηρεμιστικά σε χρηματοκιβώτιο.
  • Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε αρχικά τις κατηγορίες αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για συναινετικό σεξουαλικό παιχνίδι.
  • Η σύντροφος ανέφερε σοβαρά προβλήματα υγείας και κόπωση για τρία χρόνια, ενώ ο άνδρας κατηγορείται και για κατοχή και διανομή παιδικής πορνογραφίας.
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Ένας 39χρονος σωματοφύλακας δικάζεται στη Λυών κατηγορούμενος ότι νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύντροφό του χωρίς τη συναίνεσή της. Αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος είχε ανταλλάξει μηνύματα με τον Ντομινίκ Πελικό αναζητώντας «τεχνογνωσία» και συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να ναρκώσει το θύμα του.

Ο Πελικό, ένας από τους χειρότερους σεξουαλικούς παραβάτες στη σύγχρονη γαλλική ιστορία, εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών, αφού κρίθηκε ένοχος ότι νάρκωνε την τότε σύζυγό του προσκαλώντας δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν στο σπίτι τους στη νότια Γαλλία για σχεδόν μια δεκαετία. Ο ίδιος και 50 άλλοι άνδρες κρίθηκαν ένοχοι μετά τη μεγαλύτερη δίκη βιασμού στην γαλλική ιστορία το 2024.

Ο 73χρονος, ο οποίος επικοινωνούσε με άνδρες σε ένα chatroom που ονομάζεται «Εν αγνοία της», χορηγούσε υπνωτικά χάπια και αγχολυτικά φάρμακα στο φαγητό και το ποτό της τότε συζύγου του για να την κάνει να χάσει τις αισθήσεις της. Η Ζιζέλ Πελικό κέρδισε παγκόσμια υποστήριξη αφού επέμεινε να διεξαχθεί δημόσια η δίκη, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών και ηρεμιστικών για τον βιασμό γυναικών, λέγοντας: «Δεν είναι δική μας δουλειά να ντρεπόμαστε, είναι δική τους δουλειά».

Gisele Pelicot

Η Ζιζέλ Πελικό

Associated Press

Ο άνδρας που δικάζεται σήμερα εργαζόταν ως διεθνής σωματοφύλακας για γνωστούς πελάτες σε κινηματογραφικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και των χωρών του Κόλπου. Οι ερευνητές βρήκαν επικοινωνίες του με τον Πελικό στο πλαίσιο των αρχικών ερευνών τους για τον 73χρονο το 2020. Οι αρχές εντόπισαν ψηφιακά ίχνη στο κινητό του σωματοφύλακα, όπου ζητούσε συγκεκριμένες μεθόδους από τον Πελικό για το πώς θα θέσει σε καταστολή τη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του χωρίς εκείνη να το αντιληφθεί.

Μάλιστα, στα ίδια μηνύματα ο δράστης φέρεται να προσκάλεσε τον Πελικό να επισκεφθεί τη Λυών για να συμμετάσχει στην κακοποίηση. Το γεγονός ότι η γυναίκα ήταν βαθιά ναρκωμένη «απέκλειε κάθε μορφή συναίνεσης», έγραψαν. Η αστυνομία έψαξε το σπίτι του και είπε ότι βρήκε εικόνες και βίντεο της συντρόφου του γυμνής και αναίσθητης ενώ αυτός επιδιδόταν σε σεξουαλικές πράξεις, τις οποίες είχε επίσης δημοσιεύσει στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, η αστυνομία βρήκε ένα χρηματοκιβώτιο στο οποίο φέρεται να φυλάσσονταν ισχυρά ηρεμιστικά.

Dominique Pelico

Ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη το 2023, κατηγορείται ότι νάρκωνε τη μακροχρόνια σύντροφό του, τη βίαζε και τη βιντεοσκοπούσε. Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο σωματοφύλακας είχε επαφή με τον Πελικό, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι ήταν «μαθητής» του δήλωσε. Το δικαστήριο θα επιδιώξει να διαπιστώσει πόσο στενή ήταν η επαφή τους και αν ο άνδρας είχε πράγματι ζητήσει τη συμβουλή του Πελικό για το πώς να ναρκώνει και να κακοποιεί τη σύζυγό του.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, παραδέχτηκε ότι νάρκωνε τη σύντροφό του με υπνωτικά χάπια και τη βίασε ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη λίγο μετά τη σύλληψή του. Ωστόσο, έκτοτε έχει ανακαλέσει την ομολογία του και ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για «σεξουαλικό παιχνίδι» μεταξύ συναινούντων ενηλίκων.

Η σύντροφος του άνδρα είπε στους ερευνητές ότι είχε βιώσει «μεγάλη κόπωση» για μια περίοδο τριών ετών χωρίς να καταλαβαίνει το γιατί. Μίλησε επίσης για καρδιακά προβλήματα, ζάλη και αρκετές λιποθυμίες. Ο σωματοφύλακας παραδέχτηκε ξεχωριστές κατηγορίες για κατοχή και διανομή εικόνων κακοποίησης παιδιών.

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