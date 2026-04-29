Γαλλία: Στο μικροσκόπιο η ιστοσελίδα που επέτρεψε τον μαζικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Η Γαλλία διερευνά την επανεμφάνιση της ιστοσελίδας Coco, που συνδέεται με τον μαζικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό και άλλα σοβαρά εγκλήματα.
  • Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για τον βιασμό της συζύγου του μέσω στρατολόγησης αγνώστων μέσω της πλατφόρμας.
  • Ο ιδρυτής της ιστοσελίδας, Ισαάκ Στάιντλ, κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα, αλλά αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι δεν έχει σχέση με τη νέα ιστοσελίδα.
  • Γαλλικές οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών ζητούν ευρύτερη έρευνα σε παρόμοιες πλατφόρμες που προωθούν οργανωμένη σεξουαλική βία.
  • Η υπόθεση υπογραμμίζει την ύπαρξη οργανωμένων κοινοτήτων που προωθούν τη σεξουαλική βία και εκμετάλλευση γυναικών μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.
Η Γαλλία ερευνά την ιστοσελίδα που επέτρεψε τον μαζικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό. Οι αρχές αναφέρουν ότι η γαλλόφωνη πλατφόρμα Coco έχει συνδεθεί με εγκλήματα, όπως σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, βιασμό και δολοφονία.

Η Γαλλία ξεκίνησε έρευνα για την επανεμφάνιση μιας ιστοσελίδας που επέτρεψε στον Ντομινίκ Πελικό να στρατολογήσει δεκάδες αγνώστους για να βιάσουν τη σύζυγό του, Ζιζέλ, η οποία ήταν βαριά ναρκωμένη, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη (28/4) οι εισαγγελείς. Ο ιστότοπος, ο οποίος ήταν καταχωρημένος στο εξωτερικό, έκλεισε τον Ιούνιο του 2024.

«Η εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα για το επαναλειτουργία της ιστοσελίδας», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. Ο ιστότοπος, ο οποίος λειτουργεί πλέον με νέο όνομα, ήταν προσβάσιμος χθες. Η επίτροπος για τα παιδιά της Γαλλίας, Σάρα ελ Αέρι, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στα μέσα Απριλίου.

«Η επαναλειτουργία της ιστοσελίδας Coco είναι ένα πραγματικό χαστούκι στην υπόσχεση προστασίας που έχουμε δώσει», δήλωσε τότε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RMC. «Θα τους εντοπίσουμε, θα τους κυνηγήσουμε, δεν θα τους δώσουμε ανάπαυλα.»

Πριν από την επανεμφάνιση της πλατφόρμας, η έρευνα για την πλατφόρμα Coco ήταν «σε προχωρημένο στάδιο», σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο Ισαάκ Στάιντλ, ιδρυτής και διευθυντής της ιστοσελίδας Coco, κατηγορήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 για συνέργεια σε εμπορία ναρκωτικών, κατοχή και διανομή παιδικής πορνογραφίας, διαφθορά ανηλίκου μέσω του διαδικτύου και εγκληματική συνωμοσία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι «δεν έχει καμία σχέση» με τη νέα ιστοσελίδα. Η πλατφόρμα έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών ποινικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της πολύκροτης δίκης Πελικό.

Ο Ντομινίκ Πελικότ καταδικάστηκε το 2024 σε 20 χρόνια φυλάκιση για βιασμό υπό την επήρεια αλκοόλ, αφού στρατολόγησε δεκάδες αγνώστους για να βιάσουν την τότε σύζυγό του Ζιζέλ, αφού την νάρκωσε στο σπίτι τους μεταξύ 2011 και 2020.

Μιλούσε με επίδοξους βιαστές στα chatroom του ιστότοπου με την ονομασία «A son insu» στα αγγλικά, «Without his/her knowledge». Δύο γαλλικές οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών κάλεσαν την Τρίτη τις αρχές να ξεκινήσουν μια ευρύτερη έρευνα σε άλλους, παρόμοιους ιστότοπους και πλατφόρμες.

Η έκκληση έγινε μετά από ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου CNN τον Μάρτιο στις λεγόμενες πλατφόρμες υπό την επωνυμία «Ακαδημία Βιασμού», όπου άνδρες σε όλο τον κόσμο ανταλλάσσουν συμβουλές για το πώς ναρκώνουν και βιάζουν τις συντρόφους τους ενώ κινηματογραφούν τις σκηνές.

«Δεδομένων πρόσφατων περιπτώσεων όπως αυτή της Ζιζέλ Πελικό , είναι πολύ πιθανό Γάλλοι χρήστες να συμμετέχουν [σε τέτοιους ιστότοπους] και να εμπλέκονται θύματα στη Γαλλία», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση το Ίδρυμα Γυναικών και η ομάδα M'endors pas [Μην με κοιμίζετε].

Η τελευταία ομάδα συνιδρύθηκε από την κόρη της Ζιζέλ Πελικό, Καρολάιν Νταριαν. «Δεν πρόκειται για μεμονωμένα επεισόδια, αλλά για οργανωμένα εγκλήματα από πλήρως ανεπτυγμένες κοινότητες που ενθαρρύνουν και δομούν τέτοια βία», ανέφεραν οι ομάδες.

