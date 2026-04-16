«Πέπλο» μυστηρίου σε υπόθεση δολοφονίας και βιασμού το 1991 - «Φωτογραφίζεται» ως ένοχος ο Πελικό

Τον Νοέμβριο του 2025, το Εφετείο των Βερσαλλιών ενέκρινε την εκταφή της Sophie Narme, που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991 στο Παρίσι — Ασκήθηκε δίωξη κατά του Ντομινίκ Πελικό

Ανθή Κουρεντζή

«Πέπλο» μυστηρίου σε υπόθεση δολοφονίας και βιασμού το 1991 - «Φωτογραφίζεται» ως ένοχος ο Πελικό
Η «σκιά» του Ντομινίκ Πελικό πλανάται πάνω από μία υπόθεση δολοφονίας που παραμένει μυστήριο εδώ και 35 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Le Parisien, η σορός της Sophie Narme, μιας νεαρής γυναίκας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991 στο Παρίσι, εκταφιάστηκε το πρωί της Τρίτης 14 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Νοεμβρίου, το Εφετείο των Βερσαλλιών είχε δώσει άδεια για την εκταφή, με στόχο να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί ενδεχόμενη εμπλοκή του Ντομινίκ Πελικό.

Το έγκλημα του 1991 που παραμένει άλυτο

Στις 4 Δεκεμβρίου 1991, η 23χρονη μεσίτρια Sophie Narme εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στην οδό Manin, στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Η 23χρονη Sophie Narme

Η Sophie Narme είχε δεχθεί επίθεση ενώ έδειχνε το ακίνητο σε υποψήφιο πελάτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εποχής, είχε βιαστεί και στη συνέχεια δολοφονήθηκε.

Το σώμα της έφερε ίχνη άγριου ξυλοδαρμού και είχε βρεθεί ημίγυμνο από τον διευθυντή του γραφείου όπου εργαζόταν.

Παρά τις έρευνες, ο δράστης δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ.

Νέα στοιχεία και ο ρόλος του DNA

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά από εξελίξεις που συνδέονται με τον Ντομινίκ Πελικό.

Συγκεκριμένα, προέκυψαν νέες υποψίες όταν ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε εν μέρει την εμπλοκή του σε απόπειρα βιασμού άλλης μεσίτριας το 1999 στη Seine-et-Marne, υπόθεση στην οποία ταυτοποιήθηκε μέσω DNA.

Οι ερευνητές εντόπισαν σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των δύο περιστατικών:

  • και οι δύο γυναίκες είχαν απογυμνωθεί με παρόμοιο τρόπο
  • στη σκηνή του εγκλήματος της Sophie Narme είχε εντοπιστεί έντονη οσμή αιθέρα
  • η ίδια ουσία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε και στην επίθεση του 1999

Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν τις υποψίες για πιθανή σύνδεση των δύο υποθέσεων.

Μια εκταφή που μπορεί να δώσει απαντήσεις

Η εκταφή της σορού της Sophie Narme αναμένεται να επιτρέψει νέες επιστημονικές αναλύσεις, οι οποίες ενδέχεται να ρίξουν φως σε μια υπόθεση που παραμένει σκοτεινή για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Οι Αρχές ελπίζουν ότι τα σύγχρονα μέσα εγκληματολογικής έρευνας θα μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις εκεί όπου, το 1991, η τεχνολογία δεν επαρκούσε.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική - όχι μόνο για τη δικαίωση της οικογένειας, αλλά και για την πιθανή σύνδεση ενός από τα πιο σοκαριστικά ανεξιχνίαστα εγκλήματα της εποχής με έναν ήδη κατηγορούμενο σε άλλες υποθέσεις.

