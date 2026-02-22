Ζιζέλ Πελικό για τον κακοποιητή σύζυγό της: «Τον αγαπούσαν όλοι, αυτό είναι το πιο τρομακτικό»

Η 73χρονη μιλά για την «χημική υποταγή», τη δημόσια δίκη και την απόφασή της να αποκαλύψει την ταυτότητά της

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ζιζέλ Πελικό για τον κακοποιητή σύζυγό της: «Τον αγαπούσαν όλοι, αυτό είναι το πιο τρομακτικό»
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, που αποκαλύφθηκε μέσα από τη δικαστική διαδικασία εις βάρος του πρώην συζύγου της, συγκλόνισε τη Γαλλία και προκάλεσε διεθνές σοκ, φέρνοντας στο φως μια πολυετή, συστηματική κακοποίηση που εκτυλισσόταν πίσω από την εικόνα ενός «κανονικού» οικογενειακού βίου.

Αποκαλύπτοντας ότι ο επί δεκαετίες σύντροφός της τη νάρκωνε συστηματικά ώστε να την κακοποιούν σεξουαλικά δεκάδες άνδρες, περιγράφει μια ρωγμή που διέλυσε ό,τι θεωρούσε βέβαιο στη ζωή της.

Gisele Pelicot

Η Ζιζέλ Πελικό

Associated Press

Επιλέγοντας να παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας μετέτρεψε το προσωπικό της τραύμα σε δημόσια μαρτυρία, προβάλλοντας ως στάση όχι τον εκδικητικό λόγο, αλλά την αξιοπρέπεια και την επιμονή στην αλήθεια.

Πελικό - στήριξη - πανό

Διαδηλωτές στο Παρίσι κρατούν πανό με το σύνθημα «Soutien à Gisèle Pelicot» («Στήριξη στη Ζιζέλ Πελικό»), εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους μετά τη δίκη που συγκλόνισε τη Γαλλία

Η Πελικό, σε συνέντευξή της στη Guardian, μιλά για τη δεκαετή κακοποίηση που υπέστη, για τη «χημική υποταγή» - όπως αποκαλείται στη Γαλλία η νάρκωση θυμάτων πριν από σεξουαλική επίθεση – αλλά και για τους λόγους που την οδήγησαν να επιμείνει η δίκη να διεξαχθεί δημόσια.

«Τον αγαπούσαν όλοι. Τα παιδιά του, οι φίλοι του, η οικογένειά του. Δεν υπήρχε τίποτα που να χαλάει την τέλεια εικόνα. Αυτό είναι που είναι τόσο τρομακτικό», δηλώνει, αναφερόμενη στον πρώην σύζυγό της, Ντομινίκ Πελικό.

Δέκα χρόνια νάρκωσης και βιασμών

Για σχεδόν μία δεκαετία, όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, ο Ντομινίκ Πελικό της χορηγούσε κρυφά υπνωτικά και αγχολυτικά φάρμακα, αναμειγνύοντάς τα στο φαγητό και τα ποτά της. Στη συνέχεια, μέσω διαδικτυακού φόρουμ, καλούσε δεκάδες άνδρες στο σπίτι τους στη Μαζάν της Προβηγκίας για να τη βιάσουν ενώ βρισκόταν σε πλήρη καταστολή.

pelicot.jpg

O Nτομινίκ Πελικό

Η ίδια, για χρόνια, πίστευε ότι αντιμετώπιζε σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα ή ακόμη και πρώιμη άνοια. «Δεν ήξερα καν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να υπάρχει», λέει. «Ήταν σαν γενική αναισθησία. Και όλα αυτά με φάρμακα που μπορεί να έχει κανείς στο ντουλάπι του σπιτιού του». Ξυπνούσε κάθε πρωί φορώντας τις πιτζάμες της, χωρίς καμία ένδειξη για όσα είχαν συμβεί. «Όλα ήταν υπολογισμένα», τονίζει.

Η δημόσια δίκη και η «άρνηση της κοινωνίας»

Η δίκη στην Αβινιόν το 2024 διεξήχθη δημόσια κατόπιν επιμονής της ίδιας, παρότι στη Γαλλία οι δίκες για βιασμό συχνά πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Όλοι οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό, απόπειρα βιασμού ή σεξουαλική επίθεση, ενώ ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης.

«Ήταν η δίκη της δειλίας και της άρνησης», σημειώνει. «Η κοινωνία μας καλλιεργεί την άρνηση. Κλείνουμε τα μάτια και έτσι δίνουμε δύναμη σε αυτούς τους άνδρες».

Ζιζέλ Πελικό

Ιδιαίτερα επώδυνη, όπως λέει, ήταν η στιγμή που αναγκάστηκε να παρακολουθήσει τα βίντεο που είχε καταγράψει ο σύζυγός της. «Αυτή η γυναίκα στο κρεβάτι δεν ήμουν εγώ. Χρειάστηκε να αποστασιοποιηθώ για να αντέξω».

Οι επιστολές και το κύμα αλληλεγγύης

Κατά τη διάρκεια της δίκης, εκατοντάδες γράμματα από γυναίκες σε όλο τον κόσμο έφτασαν στο δικαστήριο της Αβινιόν. Η ίδια τα φυλά σε ένα κουτί στο σπίτι της στην Ιλ ντε Ρε.

«Τα ανοίγαμε κάθε βράδυ με σεβασμό. Υπήρχε τόσος πόνος μέσα σε αυτά», λέει. «Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά».

Ο αντίκτυπος στην οικογένεια

Η υπόθεση είχε βαθύ αντίκτυπο και στα παιδιά της. Η κόρη της, Καρολίν, έχει καταθέσει μήνυση εις βάρος του πατέρα της, κατηγορώντας τον ότι την είχε επίσης ναρκώσει και κακοποιήσει – κάτι που εκείνος αρνείται.

1725433154981-110263794-pelicot.jpg

Η οικογένεια Πελικό

«Χρειάζομαι απαντήσεις», λέει η Ζιζέλ Πελικό, αναφέροντας ότι σκοπεύει να τον επισκεφθεί στη φυλακή. «Γιατί μας πρόδωσες έτσι; Γιατί μας έκανες τόσο κακό; Δεν έχω απαντήσεις».

«Μπορείς να έχεις πολλές ζωές σε μία»

Σήμερα, στα 73 της, παρουσιάζει τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Ένας ύμνος στη ζωή» και ξεκινά διεθνή περιοδεία. Στη ζωή της έχει μπει ένας νέος σύντροφος, γεγονός που – όπως λέει – δεν περίμενε ποτέ. «Μπορείς να αγαπήσεις ξανά. Μπορείς να έχεις πολλές ζωές σε μία», σημειώνει.

gisele-pelicot-jean-lup.jpg

Η Ζιζέλ Πελικό με τον νέο της σύντροφο, Ζαν Λουπ

Παρά τις αλλαγές στη νομοθεσία που δρομολογήθηκαν μετά τη δίκη, επιμένει ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι βαθύτερο: «Δεν αρκεί να αλλάζουμε τους νόμους. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπίες. Χρειάζεται εκπαίδευση, σεβασμός και καλοσύνη».

«Έχω πάρει τη δόση μου από τη θλίψη», καταλήγει. «Τώρα θέλω να επιτρέψω στον εαυτό μου να είναι ευτυχισμένος για τα χρόνια που μου απομένουν».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συγκλονιστική διάσωση 80χρονης που είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα σε βράχους – Την έψαχναν 24 ώρες

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Συγκινητικός Σλούκας - Αφιέρωσε το Κύπελλο στον Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σημάδια ανάκαμψης για τον Μόρνο τον Φεβρουάριο, αλλά η στάθμη παραμένει χαμηλά

12:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αθήνα οι «πράσινοι» με το Κύπελλο Ελλάδας στις αποσκευές τους

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ακόμη αναζητείται ο άνδρας που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

12:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό για τον βιαστή σύζυγό της: «Τον αγαπούσαν όλοι, αυτό είναι το πιο τρομακτικό»

11:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ασταμάτητος Γουεμπανιάμα, σερί οι Σπερς - Επεισόδια στο Χιτ-Γκρίζλις

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις Απόκριες στη Νέα Φιγάλεια – LIVE εικόνα από το καρναβάλι

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ποιος είναι ο Αλί Λαριτζανί, ο άνθρωπος του Χαμενεΐ που έχει αναλάβει de facto τη διακυβέρνηση εν μέσω απειλών πολέμου

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Πατρινό Καρναβάλι: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε 223 έκτακτα περιστατικά το πρώτο διήμερο

11:26ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν λύγισαν, ήξεραν πού πήγαιναν, αλλά δεν φοβήθηκαν» λέει στο Newsbomb ανιψιός ενός εκ των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

11:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στο NFL: Νεκρός ο παίκτης των Vikings, Ρόντεϊλ Μουρ, σε ηλικία 25 ετών

11:12LIFESTYLE

Μαρία Χολίδου: Το μόνο δικαστήριο που παρίσταται η «δικηγόρος» είναι αυτό του Instagram

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Tο χάπι της «αυτοπεποίθησης» που χρησιμοποιείται ήδη από ηθοποιούς και πολιτικούς: Οι κίνδυνοι που κρύβει

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Όλες οι φορές που οι ΗΠΑ έριξαν κατά λάθος πυρηνικά όπλα στον εαυτό τους

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην Πορτογαλία – «Φουντώνει» η συζήτηση για επίθεση κατά του Ιράν

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Το πιθηκάκι έγινε... sold out: Ξεπούλησε το λούτρινο μετά τα viral βίντεο του μικρού Punch

10:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η γροθιά του γιατρού που συνελήφθη στη Νίκαια - Θα ξαναπάω τις επόμενες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

10:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η γροθιά του γιατρού που συνελήφθη στη Νίκαια - Θα ξαναπάω τις επόμενες ημέρες

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σημάδια ανάκαμψης για τον Μόρνο τον Φεβρουάριο, αλλά η στάθμη παραμένει χαμηλά

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Έκανα ελιγμούς αλλά με δάγκωσε στη μέση» – Πώς ξέφυγε ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ποιος είναι ο Αλί Λαριτζανί, ο άνθρωπος του Χαμενεΐ που έχει αναλάβει de facto τη διακυβέρνηση εν μέσω απειλών πολέμου

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Το μυστήριο γύρω από τους ναζί φωτογράφους - Τι «αποκαλύπτει» η Σφαγή στο Κοντομαρί

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό για τον βιαστή σύζυγό της: «Τον αγαπούσαν όλοι, αυτό είναι το πιο τρομακτικό»

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτική θητεία – Όλες οι αλλαγές: 100€ αποζημίωση στην παραμεθόριο – Όλοι στον στρατό ξηράς για βασική εκπαίδευση

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Το πιθηκάκι έγινε... sold out: Ξεπούλησε το λούτρινο μετά τα viral βίντεο του μικρού Punch

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Ξεκλείδωσα και τον βρήκα γυμνό πάνω στο παιδί μου» - Η ανατριχιαστική περιγραφή της μητέρας των δύο ΑμεΑ κοριτσιών

11:12LIFESTYLE

Μαρία Χολίδου: Το μόνο δικαστήριο που παρίσταται η «δικηγόρος» είναι αυτό του Instagram

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

06:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ακόμη αναζητείται ο άνδρας που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

10:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Θα φέρω άλλα δύο» - Το μήνυμα Γιαννακόπουλου από το Σούνιο μετά το Κύπελλο

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Σκοτώθηκε 45χρονη μετά από σύγκρουση στην Οβρυά

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο δράστης που πυροβόλησε εναντίον 4 παιδιών επειδή έκαναν φασαρία

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ