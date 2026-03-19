Ηράκλειο: Γυναίκα γέννησε μέσα σε ασθενοφόρο - 30' μετά μητέρα και νεογνό μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ

Μέσα στο ασθενοφόρο γέννησε έγκυος στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς μεταφερόταν προς το ΠΑΓΝΗ, με τη βοήθεια της μαίας και του γιατρού.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, περίπου 30 λεπτά μετά τον τοκετό, η μητέρα και το νεογέννητο παραδόθηκαν με ασφάλεια στη Μαιευτική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, όπου και τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα.

