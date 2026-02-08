Τραγωδία στην Άρτα: Πέθανε 35χρονη μητέρα λίγες ημέρες αφού γέννησε το δεύτερο της παιδί

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Άρτας, όπου μια 35χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες αφού έφερε στη ζωή το δεύτερο παιδί της.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η γυναίκα διακομίσθηκε το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο Άρτας, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να χάσει τις ασθήσεις της. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή.

Να σημειωθεί ότι η 35χρονη γυναίκα πριν από 15 ημέρες γέννησε το δεύτερο παιδί της σε κλινική των Ιωαννίνων και είχε επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το μωρό της, καθώς δεν είχε διαγνωσθεί με κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Τα αίτια θανάτου αναμένεται να προκύψουν από νεκροψία- νεκροτομή.