ΗΠΑ: Έρχεται «μεγάλο κύμα» επιθέσεων στο Ιράν τις επόμενες 24 ώρες

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος κάνει λόγο για «σημαντική αύξηση» των πληγμάτων, με επόμενη φάση στόχευση πυραυλικών και ναυτικών δυνατοτήτων.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Έρχεται «μεγάλο κύμα» επιθέσεων στο Ιράν τις επόμενες 24 ώρες
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για «σημαντική αύξηση» των επιθέσεων στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο CNNi.

Όπως αναφέρεται, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι ο πρώτος γύρος επιδρομών πέτυχε τον στόχο της αποδυνάμωσης της ιρανικής αεράμυνας. Η επόμενη φάση αναμένεται να επικεντρωθεί στην καταστροφή της παραγωγής πυραύλων της χώρας, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και των ναυτικών της δυνατοτήτων.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι τα αμερικανικά αποθέματα πυραύλων μειώνονται, ιδίως οι πύραυλοι κρούσης Tomahawk και οι αναχαιτιστές SM-3.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο CNNi, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε κλιμάκωση, δηλώνοντας: «Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε δυνατά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο έρχεται σύντομα».

Ο Τραμπ εκτίμησε επίσης ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, προσθέτοντας ωστόσο ότι εξελίσσεται «νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:56ΚΟΣΜΟΣ

Χεζμπολάχ: «Αμυντική» ενέργεια η επίθεση εναντίον του Ισραήλ

02:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ψύχραιμη» η Wall Street απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις και πυρκαγιά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

01:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έρχεται «μεγάλο κύμα» επιθέσεων στο Ιράν τις επόμενες 24 ώρες

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Η CENTCOM διαψεύδει το Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν κλείσει

00:36ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «H ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη»

00:10ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στη Λάρνακα

23:57WHAT THE FACT

Δεν είναι μόνο το γυμναστήριο: Μικρές καθημερινές ασκήσεις μπορούν να σώσουν την υγεία σας

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο - Οι ΗΠΑ φοβούνται τη Ρωσία

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες ανακάλυψαν γιγάντιο δεινόσαυρο που μοιάζει με πουλί στην έρημο του Νίγηρα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Το Ισραήλ χάκαρε πριν από χρόνια τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 47χρονος απείλησε να θάψει ζωντανές τη μητέρα και την αδελφή του

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μάρτης «γδάρτης» με βροχές και ψύχος - Ολική μεταβολή του σκηνικού από το Σαββατοκύριακο

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από Ρεθυμνιώτη στο Ντουμπάι: «Είμαστε εγκλωβισμένοι, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση»

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, ήταν προ-τοποθετημένοι

22:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η βαθμολογία του ομίλου - Επιστροφή στην κορυφή για την Ελλάδα

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Αραγκτσί: Είμαστε σε πόλεμο με τις ΗΠΑ όχι με τις χώρες της περιοχής

22:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλληνες αστρονόμοι μελετούν την εξέλιξη ενός υπεργίγαντα αστέρα σε πραγματικό χρόνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:10ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στη Λάρνακα

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

18:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις και πυρκαγιά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, ήταν προ-τοποθετημένοι

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Το Ισραήλ χάκαρε πριν από χρόνια τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

15:01ΠΟΛΤΟΣ

Ανάλυση: Πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η σύζυγος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δυο μέρες μετά τη δολοφονία του - Στη σκιά του 62 χρόνια

18:59ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για νέα κακοκαιρία - Πότε αναμένεται κύμα βροχοπτώσεων

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

01:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έρχεται «μεγάλο κύμα» επιθέσεων στο Ιράν τις επόμενες 24 ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ