ΗΠΑ: Έρχεται «μεγάλο κύμα» επιθέσεων στο Ιράν τις επόμενες 24 ώρες
Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος κάνει λόγο για «σημαντική αύξηση» των πληγμάτων, με επόμενη φάση στόχευση πυραυλικών και ναυτικών δυνατοτήτων.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για «σημαντική αύξηση» των επιθέσεων στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο CNNi.
Όπως αναφέρεται, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι ο πρώτος γύρος επιδρομών πέτυχε τον στόχο της αποδυνάμωσης της ιρανικής αεράμυνας. Η επόμενη φάση αναμένεται να επικεντρωθεί στην καταστροφή της παραγωγής πυραύλων της χώρας, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και των ναυτικών της δυνατοτήτων.
Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι τα αμερικανικά αποθέματα πυραύλων μειώνονται, ιδίως οι πύραυλοι κρούσης Tomahawk και οι αναχαιτιστές SM-3.
Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο CNNi, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε κλιμάκωση, δηλώνοντας: «Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε δυνατά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο έρχεται σύντομα».
Ο Τραμπ εκτίμησε επίσης ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, προσθέτοντας ωστόσο ότι εξελίσσεται «νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».