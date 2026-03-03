«Ψύχραιμη» η Wall Street απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις

Μεικτές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα (2/3) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στην πρώτη συνεδρίαση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, εν μέσω ανησυχίας για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 73,14 μονάδων (–0,15%), στις 48.904,78 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 80,64 μονάδων (+0,36%), στις 22.748,85 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 2,74 μονάδων (+0,04%), στις 6.881,62 μονάδες.