Κύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στη Λάρνακα

Υπάρχουν αρχικές αναφορές για δυνατή έκρηξη κοντά στη Λάρνακα.

Να σημειωθεί πως κοντά στη Λάρνακα βρίσκεται η βρετανική βάση της Δεκέλειας, μία από τις δύο Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο.

Η περιοχή παραμένει υπό βρετανική διοίκηση από το 1960 και περιλαμβάνει στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές υποστήριξης, αποτελώντας στρατηγικό σημείο στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Να σημειωθεί πως οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.