Σκιάθος: «Την αναζητούν τα παιδιά της» - Πώς πέθανε η 38χρονη λεχώνα 20 ημέρες αφού γέννησε

Αδιανόητη τραγωδία με θύμα μια 38χρονη μέσα στο νοσοκομείο του Βόλου

Δημήτρης Δρίζος

Σκιάθος: «Την αναζητούν τα παιδιά της» - Πώς πέθανε η 38χρονη λεχώνα 20 ημέρες αφού γέννησε
ΕΛΛΑΔΑ
Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους το μέγεθος της τραγωδίας στη Σκιάθο, όπου η 38χρονη Κωνσταντίνα άφησε την τελευταία της πνοή, μόλις 20 ημέρες αφότου είχε φέρει στον κόσμο το τρίτο της παιδί.

Η γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Βόλου. Η κατάσταση της υγείας της είχε βελτιωθεί αισθητά με αποτέλεσμα να πάρει εξιτήριο από την ΜΕΘ.

Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και κατέρρευσε με αποτέλεσμα να αφήσει ακαριαία την τελευταία της πνοή.

«Ξύπνησε μια χαρά, ήθελε να φάει κιόλας. Μόλις ζήτησε να πάει τουαλέτα και της έβαλαν τον καθετήρα, ζαλίστηκε, έπεσε κάτω και αυτό ήταν. Έπαθε πολλαπλές ανακοπές και αυτό ήταν που την οδήγησε στο θάνατο», ανέφερε ο ξάδερφος της άτυχης γυναίκα στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα σημείωσε πως της είχε γίνει μαγνητική στο κεφάλι και ήταν «καθαρή» ενώ κατέληξε λέγοντας πως

