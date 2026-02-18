Τραγωδία στη Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

Bαριά σκιά πένθους έχει πέσει στη Σκιάθο μετά την είδηση του θανάτου της 38χρονης Κωνσταντίνας Κατσούρα, μητέρας τριών παιδιών – δύο αγοριών και ενός νεογέννητου κοριτσιού που είχε φέρει στον κόσμο μόλις πριν από 20 ημέρες.

Η άτυχη γυναίκα είχε μεταφερθεί πριν από περίπου μία εβδομάδα στο Νοσοκομείο Βόλου, έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αρχικά υπήρξαν ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης, ωστόσο κανείς δεν περίμενε τη δραματική ανατροπή που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, όταν η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η Κωνσταντίνα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο νησί επικρατεί συγκίνηση και αδυναμία αποδοχής της απώλειας, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό, με μόνιμο χαμόγελο και ενεργή παρουσία στην τοπική κοινωνία. Εργαζόταν στον ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ το τελευταίο διάστημα απασχολούνταν στη Vodafone.

Παράλληλα, είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά, συμμετέχοντας σε εκλογικές διαδικασίες ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος, στις τελευταίες εκλογές με τον συνδυασμό «Σκιάθος για όλους».

