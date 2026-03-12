Η ισραηλινή αεροπορία σφυροκοπά το δυτικό Ιράν - Στο στόχαστρο διοικητές και εκτοξευτές
Μπαράζ επιθέσεων από την IAF σε υποδομές drones και βαλλιστικών πυραύλων και σήμερα, ενώ στοχεύονται και οι διοικητές των μονάδων που τα κατέχουν
Αδιάκοπα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, με δεδηλωμένο στόχο την ολοκληρωτική καταστροφή των υποδομών του ιρανικού δικτύου βαλλιστικών πυραύλων.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι δυνάμεις της IAF σφυροκοπούν ασταμάτητα θέσεις στο δυτικό Ιράν, επιδιώκοντας να εκμηδενίσουν κάθε δυνατότητα εκτόξευσης προς την ισραηλινή επικράτεια.
Εκατοντάδες στόχοι και νεκροί διοικητές μονάδων
Σύμφωνα πάντα με τους Ισραηλινούς, περισσότερα από 250 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δεκάδες εκτοξευτές και κρίσιμα σημεία εξαπόλυσης πυρών παραδόθηκαν στις φλόγες μετά από διαδοχικά κύματα επιθέσεων. Την ίδια ώρα, οι αναφορές κάνουν λόγο για την εξόντωση πολυάριθμων στελεχών και διοικητών της μονάδας των drones, οι οποίοι φέρονται ως οι κύριοι υπεύθυνοι για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ισραήλ.
Η ένταση των επιχειρήσεων δεν δείχνει σημάδια κάμψης, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εστιάζουν στην αποδυνάμωση των συστημάτων πυρός του ιρανικού καθεστώτος. Όπως ανακοινώθηκε, η στρατιωτική ηγεσία θεωρεί τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις καθοριστικές για τον περιορισμό της εχθρικής δραστηριότητας που στοχεύει εκτός από το Ισραήλ και τα αραβικά κράτη του κόλπου.
Πεδίο μάχης και ο περσικός κόλπος
Η ένταση των ισραηλινών επιθέσεων συνδέεται και με την απειλή των Φρουρών της Εαπανάστασης ότι θα στοχοποιήσουν οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ. Έτσι εκτός από το μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους, drones αλλά και ρουκέτες από τον Λίβανο - σε συντονισμό - κατά του Ισραήλ είχαμε και επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Χορμούζ. Οι δε ισχυρότερες πιέσεις προς τις ΗΠΑ σχετίζονται με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις πληθωριστικές πιέσεις που αυτές φέρνουν.
Ως εκ τούτου, τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ, οι εκτοξευτήρες των Φρουρών, συχνά κρυμμένοι σε σπηλιές ή υπόγειες πόλεις αποτελούν την προτεραιότητα, καθώς αποτελούν το κύριο όπλο αντιποίνων του ιρανικού καθεστώτος. Ειδικά με δεδομένο ότι άλλοι στόχοι, όπως πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και αεροδρόμια έχουν ήδη καταστραφεί από τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης.