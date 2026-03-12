Η ισραηλινή αεροπορία σφυροκοπά το δυτικό Ιράν - Στο στόχαστρο διοικητές και εκτοξευτές

Αδιάκοπα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, με δεδηλωμένο στόχο την ολοκληρωτική καταστροφή των υποδομών του ιρανικού δικτύου βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι δυνάμεις της IAF σφυροκοπούν ασταμάτητα θέσεις στο δυτικό Ιράν, επιδιώκοντας να εκμηδενίσουν κάθε δυνατότητα εκτόξευσης προς την ισραηλινή επικράτεια.

ממשיך לפעול ללא הפסקה להשמדת תשתיות וחיסול חיילים של מערך הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים במערב איראן, במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל. pic.twitter.com/BC8VAEktJv — Israeli Air Force (@IAFsite) March 12, 2026

Εκατοντάδες στόχοι και νεκροί διοικητές μονάδων

Σύμφωνα πάντα με τους Ισραηλινούς, περισσότερα από 250 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δεκάδες εκτοξευτές και κρίσιμα σημεία εξαπόλυσης πυρών παραδόθηκαν στις φλόγες μετά από διαδοχικά κύματα επιθέσεων. Την ίδια ώρα, οι αναφορές κάνουν λόγο για την εξόντωση πολυάριθμων στελεχών και διοικητών της μονάδας των drones, οι οποίοι φέρονται ως οι κύριοι υπεύθυνοι για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Η ένταση των επιχειρήσεων δεν δείχνει σημάδια κάμψης, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εστιάζουν στην αποδυνάμωση των συστημάτων πυρός του ιρανικού καθεστώτος. Όπως ανακοινώθηκε, η στρατιωτική ηγεσία θεωρεί τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις καθοριστικές για τον περιορισμό της εχθρικής δραστηριότητας που στοχεύει εκτός από το Ισραήλ και τα αραβικά κράτη του κόλπου.

#WATCH - #ICYMI: A large fire burns after fuel storage tanks were hit at a facility in Muharraq, #Bahrain. The country’s Interior Ministry blamed #Iran for the attack and said emergency crews were responding to the blaze #IranWar https://t.co/Il7QsmLt9i pic.twitter.com/iPXuACkU9K — Arab News (@arabnews) March 12, 2026

Πεδίο μάχης και ο περσικός κόλπος

Η ένταση των ισραηλινών επιθέσεων συνδέεται και με την απειλή των Φρουρών της Εαπανάστασης ότι θα στοχοποιήσουν οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ. Έτσι εκτός από το μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους, drones αλλά και ρουκέτες από τον Λίβανο - σε συντονισμό - κατά του Ισραήλ είχαμε και επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Χορμούζ. Οι δε ισχυρότερες πιέσεις προς τις ΗΠΑ σχετίζονται με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις πληθωριστικές πιέσεις που αυτές φέρνουν.

Attack by what was likely an Iranian Unmanned Surface Vessel on the US‑linked oil tanker Safesea Vishnu in the Persian Gulf pic.twitter.com/Kr8C4vaZwf — Carl Hisey (@TheCarlHisey) March 12, 2026

Ως εκ τούτου, τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ, οι εκτοξευτήρες των Φρουρών, συχνά κρυμμένοι σε σπηλιές ή υπόγειες πόλεις αποτελούν την προτεραιότητα, καθώς αποτελούν το κύριο όπλο αντιποίνων του ιρανικού καθεστώτος. Ειδικά με δεδομένο ότι άλλοι στόχοι, όπως πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και αεροδρόμια έχουν ήδη καταστραφεί από τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης.

