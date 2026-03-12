Φάμελλος: «Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή»

Ο Σωκράτης Φάμελλος άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, συνδέοντας τη διεθνή συγκυρία με τις επιλογές της ελληνικής εξωτερικής και ενεργειακής πολιτικής, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας.

Αναφερόμενος στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η στρατιωτική σύγκρουση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι «η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα πολλαπλασιάζονται» και ότι «άμαχοι χάνουν τις ζωές τους, η Μέση Ανατολή βυθίζεται στο χάος». Παράλληλα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται στη διαχείριση των επιπτώσεων, θέτοντας το ερώτημα «γιατί δεν μιλάει ο κ. Μητσοτάκης για την αιτία της αβεβαιότητας;».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει σαφή φιλειρηνική στάση και να μην εμπλακεί στον πόλεμο, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν έχει καμία θέση σε αυτόν τον πόλεμο» και ζητώντας «καμία εμπλοκή των αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος σε πολεμικές επιχειρήσεις». Παράλληλα κάλεσε σε θεσμικό διάλογο για την αντιμετώπιση της κρίσης και επανέλαβε την πρόταση για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβερνητική στρατηγική είναι «αλλοπρόσαλλη και επικίνδυνη», κατηγορώντας την ότι οδηγεί σε «πάρτι ακρίβειας και ιδιωτικοποιήσεων». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια, γίνεται πλιάτσικο στη δημόσια περιουσία… και οι πολίτες πληρώνουν ακριβή ενέργεια».

Αναφερόμενος ειδικά στην πολιτική για τους υδρογονάνθρακες και την ενέργεια, έκανε λόγο για αντιφάσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως «ο καλύτερος πλασιέ των μεγάλων εταιρειών», ενώ κατηγόρησε τη ΔΕΗ ότι «πρωταγωνιστεί στην ακρίβεια».

Τέλος, μίλησε και για το ζήτημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα. Όπως σημείωσε, «η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή» και πρότεινε μέτρα όπως πλαφόν στην εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων, μείωση φόρων και ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου στην αγορά ενέργειας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι απαιτείται διαφορετική πολιτική κατεύθυνση για την οικονομία, την ενέργεια και την εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «δεν τολμά» να συγκρουστεί με τα συμφέροντα που ευθύνονται για την ακρίβεια.