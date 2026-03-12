Ανδρουλάκης: Σε βέρτιγκο ο πρωθυπουργός για την ενέργεια - «Ναι» από το ΠΑΣΟΚ για τις εξορύξεις

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, αλλά καταψήφισε τα άρθρα για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης λόγω αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, αλλά και να καταψηφίσει τα άρθρα που αφορούν τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εξηγώντας τους λόγους που οδήγηγσαν το κόμμα σε αυτή τη στάση.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έθεσε τον θεμέλιο λίθο για τις σημερινές εξελίξεις, αναφερόμενος στον νόμο που είχε φέρει το 2011 η κυβέρνηση Παπανδρέου και ο τότε υπουργός Γιάννης Μανιάτης, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι από τότε ακολούθησαν 12 χαμένα χρόνια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε σφοδρά την κυβέρνηση για τη ρήτρα που μπήκε σε ό,τι αφορά τις έρευνες νότια της Κρήτης, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, ανοίγει τον δρόμο στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι αυτές οι επενδύσεις συνδέονται άμεσα με την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, στηλίτευσε τη ρήτρα της συμφωνίας που προβλέπει ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες μπορούν να αναθεωρηθούν αν υπάρξει συμφωνία της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες και ότι αν ένα τμήμα περάσει στην ΑΟΖ άλλης χώρας, τότε παύει να αποτελεί μέρος της συμφωνίας, ενώ έκανε λόγο για μεγάλη υποχώρηση εκ μέρους της κυβέρνησης.

«Γιατί σε καμία προηγούμενη σύμβαση δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη; Ήταν χειρότερες εκείνες οι συμβάσεις;», αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε: «Έως τις 10 Δεκεμβρίου, η συγκεκριμένη ρήτρα δεν υπήρχε. Η τροποποίηση έγινε την τελευταία στιγμή. Είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης ή ήταν απαίτηση της εταιρείας ή κάποιου άλλου συνομιλητή σας; Σκεφτήκατε ότι είναι μήνυμα αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων;»

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη συνολικότερη στρατηγική της υπενθυμίζοντας τους σχετικούς νόμους που είχε φέρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στους οποίους «η στρατηγική μας αφορούσε και την κατανομή, πώς δηλαδή ο εθνικός πλούτος θα επιστρέφει στη κοινωνία ως κοινωνικός πλούτος. Το ΠΑΣΟΚ είχε νομοθετήσει το 70% των εσόδων να πηγαίνει στο ταμείο αλληλεγγύης των γενεών. Τι έχετε κάνει για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου; Δεν έχετε κάνει τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ είχε επίσης προβλέψει επιπλέον φόρο 5% που θα πήγαινε απευθείας στις περιφέρειες όπου θα γινόταν η εξόρυξη».

Άσκησε επίσης κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι βρίσκεται σε «βέρτιγκο» σε ό,τι αφορά τη στάση του για την ενέργεια.

«Τη μια είναι εχθρός των ορυκτών καυσίμων, την άλλη οπαδός τους. Τη μια είναι εχθρός της πυρηνικής ενέργειας, την άλλη οπαδός της. Πορεύεστε στα τυφλά με επικίνδυνο τυχοδιωκτισμό. Ο άνθρωπος που δήλωνε το 2021 ότι το φυσικό αέριο είναι καύσιμο του περασμένου αιώνα, τώρα είναι οπαδός του. Ως πρωθυπουργός δήλωνε επίσης ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αφορά την Ελλάδα επειδή είναι σεισμογενής χώρα. Ο πρωθυπουργός δίνει ένα ακόμα σόου προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ότι χορεύει σε όποιον σκοπό παίζει», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «χάνεται τεράστιο ποσοστό καθαρής πράσινης ενέργειας, και τώρα μιλάτε για πυρηνική ενέργεια που ελέγχεται από συγκεκριμένες χώρες. Δε φτάνει ότι αυξήσατε την εξάρτηση από άλλες χώρες στο φυσικό αέριο, τώρα θέλετε να προσθέσετε άλλη μια εξάρτηση με την πυρηνική ενέργεια».

Παπασταύρου: Είναι σαν να στεναχωριέστε που πετυχαίνουμε

Αμέσως μετά την παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο υπ. Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έλαβε τον λόγο και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και παρασύρεται από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Δεν έγιναν αυτά που έγιναν νομοτελειακά επειδή νομοθετήσατε κάτι το 2011. Να έχουμε το θάρρος και τη γενναιοδωρία να αναγνωρίσουμε τη συνεισφορά όλων».

«Αν αποδίδουμε εύσημα στην αφετηρία, πρέπει να το κάνουμε και στη διαδροή και στο γεγονός ότι τα ολοκλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Παράλληλα, διέψευσε ότι αναφέρονται τα ανατολικά πλευρικά όρια των οικοπέδων στη συμφωνία και στη συγκεκριμένη ρήτρα που επέκρινε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Είναι σαν να στεναχωριέστε που πετυχαίνουμε εκεί που δεν πετύχατε εσείς», κατέληξε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε ξανά τον λόγο λέγοντας ότι «αντί να ζητήσετε συγγνώμη που 8 χρόνια δεν κάνατε τίποτα, θέλετε να σας πούμε και μπράβο».

«Είναι αλήθεια ότι ο πρωθυπουργός έσκιζε τα ιμάτιά του κατά του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας; Είναι αληθές, άρα και εθνικό. Να κάνετε μάθημα εσείς σε εμάς που δυο χρόνια σας ζητάω χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου;», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

