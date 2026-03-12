Ανδρουλάκης: Σε βέρτιγκο ο πρωθυπουργός για την ενέργεια - «Ναι» από το ΠΑΣΟΚ για τις εξορύξεις

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για αστάθεια στη στάση του απέναντι στα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια, με αλλαγές πολιτικής που προκαλούν σύγχυση

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης: Σε βέρτιγκο ο πρωθυπουργός για την ενέργεια - «Ναι» από το ΠΑΣΟΚ για τις εξορύξεις

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, αλλά καταψήφισε τα άρθρα για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης λόγω αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε την κυβέρνηση για ρήτρα που επιτρέπει την αναθεώρηση γεωγραφικών συντεταγμένων με γειτονικές χώρες, θεωρώντας την υποχώρηση στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.
  • Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει ότι η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε νόμους που προβλέπουν κοινωνική διανομή εσόδων από την εξόρυξη και τον επιπλέον φόρο υπέρ των περιφερειών.
  • Ο υπουργός Ενέργειας απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ παρασύρεται από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και διέψευσε την ύπαρξη της ρήτρας που καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ.
Snapshot powered by AI

Την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, αλλά και να καταψηφίσει τα άρθρα που αφορούν τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εξηγώντας τους λόγους που οδήγηγσαν το κόμμα σε αυτή τη στάση.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έθεσε τον θεμέλιο λίθο για τις σημερινές εξελίξεις, αναφερόμενος στον νόμο που είχε φέρει το 2011 η κυβέρνηση Παπανδρέου και ο τότε υπουργός Γιάννης Μανιάτης, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι από τότε ακολούθησαν 12 χαμένα χρόνια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε σφοδρά την κυβέρνηση για τη ρήτρα που μπήκε σε ό,τι αφορά τις έρευνες νότια της Κρήτης, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, ανοίγει τον δρόμο στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι αυτές οι επενδύσεις συνδέονται άμεσα με την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, στηλίτευσε τη ρήτρα της συμφωνίας που προβλέπει ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες μπορούν να αναθεωρηθούν αν υπάρξει συμφωνία της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες και ότι αν ένα τμήμα περάσει στην ΑΟΖ άλλης χώρας, τότε παύει να αποτελεί μέρος της συμφωνίας, ενώ έκανε λόγο για μεγάλη υποχώρηση εκ μέρους της κυβέρνησης.

«Γιατί σε καμία προηγούμενη σύμβαση δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη; Ήταν χειρότερες εκείνες οι συμβάσεις;», αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε: «Έως τις 10 Δεκεμβρίου, η συγκεκριμένη ρήτρα δεν υπήρχε. Η τροποποίηση έγινε την τελευταία στιγμή. Είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης ή ήταν απαίτηση της εταιρείας ή κάποιου άλλου συνομιλητή σας; Σκεφτήκατε ότι είναι μήνυμα αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων;»

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη συνολικότερη στρατηγική της υπενθυμίζοντας τους σχετικούς νόμους που είχε φέρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στους οποίους «η στρατηγική μας αφορούσε και την κατανομή, πώς δηλαδή ο εθνικός πλούτος θα επιστρέφει στη κοινωνία ως κοινωνικός πλούτος. Το ΠΑΣΟΚ είχε νομοθετήσει το 70% των εσόδων να πηγαίνει στο ταμείο αλληλεγγύης των γενεών. Τι έχετε κάνει για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου; Δεν έχετε κάνει τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ είχε επίσης προβλέψει επιπλέον φόρο 5% που θα πήγαινε απευθείας στις περιφέρειες όπου θα γινόταν η εξόρυξη».

Άσκησε επίσης κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι βρίσκεται σε «βέρτιγκο» σε ό,τι αφορά τη στάση του για την ενέργεια.

«Τη μια είναι εχθρός των ορυκτών καυσίμων, την άλλη οπαδός τους. Τη μια είναι εχθρός της πυρηνικής ενέργειας, την άλλη οπαδός της. Πορεύεστε στα τυφλά με επικίνδυνο τυχοδιωκτισμό. Ο άνθρωπος που δήλωνε το 2021 ότι το φυσικό αέριο είναι καύσιμο του περασμένου αιώνα, τώρα είναι οπαδός του. Ως πρωθυπουργός δήλωνε επίσης ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αφορά την Ελλάδα επειδή είναι σεισμογενής χώρα. Ο πρωθυπουργός δίνει ένα ακόμα σόου προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ότι χορεύει σε όποιον σκοπό παίζει», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «χάνεται τεράστιο ποσοστό καθαρής πράσινης ενέργειας, και τώρα μιλάτε για πυρηνική ενέργεια που ελέγχεται από συγκεκριμένες χώρες. Δε φτάνει ότι αυξήσατε την εξάρτηση από άλλες χώρες στο φυσικό αέριο, τώρα θέλετε να προσθέσετε άλλη μια εξάρτηση με την πυρηνική ενέργεια».

Παπασταύρου: Είναι σαν να στεναχωριέστε που πετυχαίνουμε

Αμέσως μετά την παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο υπ. Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έλαβε τον λόγο και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και παρασύρεται από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Δεν έγιναν αυτά που έγιναν νομοτελειακά επειδή νομοθετήσατε κάτι το 2011. Να έχουμε το θάρρος και τη γενναιοδωρία να αναγνωρίσουμε τη συνεισφορά όλων».

«Αν αποδίδουμε εύσημα στην αφετηρία, πρέπει να το κάνουμε και στη διαδροή και στο γεγονός ότι τα ολοκλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Παράλληλα, διέψευσε ότι αναφέρονται τα ανατολικά πλευρικά όρια των οικοπέδων στη συμφωνία και στη συγκεκριμένη ρήτρα που επέκρινε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Είναι σαν να στεναχωριέστε που πετυχαίνουμε εκεί που δεν πετύχατε εσείς», κατέληξε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε ξανά τον λόγο λέγοντας ότι «αντί να ζητήσετε συγγνώμη που 8 χρόνια δεν κάνατε τίποτα, θέλετε να σας πούμε και μπράβο».

«Είναι αλήθεια ότι ο πρωθυπουργός έσκιζε τα ιμάτιά του κατά του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας; Είναι αληθές, άρα και εθνικό. Να κάνετε μάθημα εσείς σε εμάς που δυο χρόνια σας ζητάω χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου;», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:13LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης για την πίστη του στον Θεό: «Συνομιλώ μαζί Του, μου δίνει δύναμη»

18:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του απέναντι στην κρίση – Έχουμε οπλοστάσιο για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Αγώνες δρόμου φιλανθρωπικού χαρακτήρα”Άνοιξη Ζωής 2026″

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Βίντεο ντοκουμέντο - Απειλούσαν ότι θα κάνουν... σούπα τα οστά νεκρού

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Τουρκία: Σκότωσε την κόρη του και δήλωσε την εξαφάνισή της στις Αρχές - Την είχε θάψει στον κήπο

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Στις 16,3 μονάδες διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - Κατακερματισμένη η Αριστερά

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Είναι ζωντανός ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ; Οι Ισραηλινοί αμφιβάλλουν

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας: Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που μας έφερε και πάλι κοντά

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι «έξυπνες νάρκες» του Ιράν απειλούν να «τινάξουν στον αέρα» την παγκόσμια οικονομία - Ποια είναι τα θανάσιμα αυτά όπλα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Σε διαθεσιμότητα δασκάλα που κατέγραφε τον εαυτό της να ουρεί σε σχολική τάξη

17:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Σε ανοδική τροχιά οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου - Στις δέκα ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα στην αμόλυβδη

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Αλί Χαμενεΐ: Ζει και βασιλεύει στο Χ – Ο προσωπικός λογαριασμός του αγιατολάχ λειτουργεί κανονικά

17:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, δύο ναύτες τραυματίστηκαν

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση του 27χρονου - «Μαμά χτύπησα με το αμάξι δύο παιδιά, το ένα δεν κουνιέται»

17:07LIFESTYLE

Συγκινήθηκε η Βίκυ Παγιατάκη όταν είδε φωτογραφία της με τον Γιώργο Μαρίνο - «Δεν το πιστεύω»

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Σε βέρτιγκο ο πρωθυπουργός για την ενέργεια - «Ναι» επί της αρχής από το ΠΑΣΟΚ για τις εξορύξεις

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εικόνα με τις βόμβες διασποράς που χρησιμοποιεί το Ιράν κατά αμάχων

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, βγάζουμε πολλά χρήματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση του 27χρονου - «Μαμά χτύπησα με το αμάξι δύο παιδιά, το ένα δεν κουνιέται»

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Βίντεο ντοκουμέντο - Απειλούσαν ότι θα κάνουν... σούπα τα οστά νεκρού

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

16:45LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο 23χρονης influencer από καρκίνο - «Ήταν μία μαχήτρια, ένας λαμπρός άνθρωπος»

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πρώτο διάγγελμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις στις βάσεις των ΗΠΑ

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι «έξυπνες νάρκες» του Ιράν απειλούν να «τινάξουν στον αέρα» την παγκόσμια οικονομία - Ποια είναι τα θανάσιμα αυτά όπλα

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε για να μπορέσει να «παντρευτεί» το Gemini: Μήνυση κατά της Google για το σύστημα AI

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικός πύραυλος χτύπησε την Ιερουσαλήμ: Το Ισραήλ απαγόρευσε την προσευχή στον Πανάγιο Τάφο, στο τζαμί Αλ Άκσα και στο τείχος των δακρύων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ