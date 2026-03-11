Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

Αστάθεια αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα- κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια- μετά τις 17-18 Μαρτίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Όπως επεσήμανε ο γνωστός προγνώστης καιρού ο χειμώνας δεν θα παραδώσει εύκολα το «όπλα». Μετά τις 17-18 Μαρτίου θα επικρατήσουν ψυχρές θερμοκρασίες καθώς δημιουργούνται προϋποθέσεις για «κατεβασιές κρύου αέρα από τη βορειοανατολική Ευρώπη». Έως τις 21 Μαρτίου κατά διαστήματα θα έχει χειμωνιάτικο κρύο, κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί, σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, αλλά πιθανόν να εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της Κρήτης, της Ηπείρου, της δυτικής Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.

Το θερμομετρικό εύρος θα είναι ξανά μεγάλο, καθώς το πρωί θα επικρατήσουν σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ το μεσημέρι θα φτάσουν τους 19-20 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Από την Παρασκευή (13/3) έως και τη Δευτέρα (16/3) θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές, ενώ το θερμόμετρο θα φτάσει έως τους 17-29 βαθμούς Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο υπάρχει ενδεχόμενο για σύντομες μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Θεσσαλίας και της δυτικής Πελοποννήσου. Το βράδυ της Δευτέρας ενδέχεται να βρέξει σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Σύγκρουση ψυχρών βαλκανικών και υγρών ατλαντικών αερίων μαζών - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Το δεύτερο μισό του Μαρτίου, που θα σηματοδοτήσει και επίσημα την έναρξη της άνοιξης με την Εαρινή Ισημερία στις 20 του μήνα, αναμένεται να συνοδευτεί από έντονη καιρική αστάθεια σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Τα τελευταία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία από μεγάλα μετεωρολογικά κέντρα υπολογισμών δείχνουν ότι το βαρομετρικό σύστημα που κυριαρχεί στη Μεσόγειο αρχίζει να αποδυναμώνεται. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια περίοδο ιδιαίτερα μεταβαλλόμενου καιρού, με συνεχείς εναλλαγές καιρικών συνθηκών.

Η αποδυνάμωση της αντικυκλωνικής κυκλοφορίας πάνω από την κεντρική Μεσόγειο αφήνει ουσιαστικά την περιοχή εκτεθειμένη σε διαφορετικές αέριες μάζες. Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες εβδομάδες θα συγκρούονται συστήματα διαφορετικής προέλευσης, δημιουργώντας ένα σκηνικό έντονης μετεωρολογικής δραστηριότητας.

Το βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου φαίνεται πως θα είναι η αντιπαράθεση δύο διαφορετικών τύπων αερίων μαζών. Από τη μία πλευρά, ψυχρότερες μάζες αέρα από τα Βαλκάνια θα κατεβαίνουν προς τα νότια, μεταφέροντας πιο «κοφτερό» κρύο και ρίχνοντας αισθητά τη θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Την ίδια στιγμή, από τα δυτικά θα παραμένει ανοιχτή η λεγόμενη «πύλη του Ατλαντικού». Μέσα από αυτή θα εισέρχονται υγρές και ασταθείς αέριες μάζες, πλούσιες σε υδρατμούς, οι οποίες συχνά προκαλούν βροχές, καταιγίδες και έντονα φαινόμενα.

Όταν αυτές οι ατλαντικές μάζες συναντούν τον ψυχρότερο αέρα από τα ανατολικά και τα Βαλκάνια, δημιουργούνται ισχυρές ατμοσφαιρικές συγκρούσεις. Το αποτέλεσμα είναι γρήγορες μεταβολές του καιρού, με ηλιοφάνεια που μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να δώσει τη θέση της σε μπόρες ή καταιγίδες.

Μια «νευρική» άνοιξη με συνεχείς εναλλαγές

Οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν αυτή την περίοδο ως τυπικά ανοιξιάτικη αλλά ιδιαίτερα δυναμική. Οι εναλλαγές θα είναι συχνές: διαστήματα με ήπιο καιρό και ήλιο θα διακόπτονται απότομα από περάσματα βαρομετρικών χαμηλών, τα οποία θα φέρνουν βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Παράλληλα, η θερμοκρασία δεν θα ακολουθήσει σταθερή ανοδική πορεία, όπως θα περίμενε κανείς καθώς πλησιάζουμε στην άνοιξη. Αντίθετα, υπάρχει το ενδεχόμενο το δεύτερο μισό του Μαρτίου να αποδειχθεί πιο ψυχρό και πιο βροχερό σε σχέση με το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα.

Σε αρκετές ορεινές περιοχές της Ευρώπης δεν αποκλείεται να σημειωθούν νέες χιονοπτώσεις, ακόμη και σε υψόμετρα όπου συνήθως αυτή την εποχή αρχίζει η σταδιακή τήξη του χιονιού.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης ανάμεσα στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, βρίσκεται συχνά ακριβώς στο «όριο» αυτών των ατμοσφαιρικών συγκρούσεων. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας θα μπορούσε να βιώσει έντονες εναλλαγές καιρού στο δεύτερο μισό του μήνα.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ενδέχεται να εμφανιστούν διαστήματα με ψυχρότερες εισβολές από τα βόρεια, οι οποίες θα ρίχνουν τη θερμοκρασία κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα. Οι άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις θα μπορούσαν να ενισχυθούν στο Αιγαίο, κάνοντας το κλίμα πιο ψυχρό από το συνηθισμένο για την εποχή.

Παράλληλα, τα περάσματα βαρομετρικών χαμηλών από τη δυτική Μεσόγειο θα αυξήσουν την πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο αλλά και σταδιακά σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές.

Σε ορεινές περιοχές της Πίνδου και της βόρειας χώρας δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη και νέες χιονοπτώσεις προς τα μέσα του μήνα, ιδιαίτερα εάν οι ψυχρές μάζες από τα Βαλκάνια κινηθούν νοτιότερα.

Η άνοιξη… θα αργήσει να σταθεροποιηθεί

Με τα σημερινά δεδομένα, η άνοιξη φαίνεται πως θα κάνει αισθητή την παρουσία της με αργό και «νευρικό» τρόπο. Οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν και θα πέφτουν, ενώ οι βροχές θα παραμείνουν συχνές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Με άλλα λόγια, παρότι ημερολογιακά μπαίνουμε στην ανοιξιάτικη περίοδο, ο καιρός θα θυμίζει αρκετές φορές περισσότερο το τέλος του χειμώνα. Για αρκετές ημέρες ακόμη, τα μπουφάν και οι ομπρέλες δύσκολα θα φύγουν από την καθημερινότητα.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

