Ισραήλ: Ετοιμάζεται για «σημαντικές επιθέσεις» από το Ιράν στη διάρκεια της νύχτας

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια πιθανή «σημαντική επέκταση» των επιθέσεων από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ την Τετάρτη το βράδυ, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο CNN.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το Ισραήλ βλέπει ενδείξεις ότι οι Χούθι στο Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ενδέχεται επίσης να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής οι αντάρτες Χούθι δεν έχουν πραγματοποιήσει χτυπήματα κατά του Ισραήλ.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκαλεί συνάντηση των κορυφαίων πολιτικών και αξιωματούχων ασφαλείας του Ισραήλ για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN.

Το δημοσίευμα έρχεται εν μέσω φημών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πιθανή μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ισραήλ απόψε.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, σε δήλωση του ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες για τους πολίτες.

