Μαφία των Ρομά: Έκλεψαν οστά από κοιμητήριο νεκρού αντίπαλης οικογένειας - «Θα τα κάνουμε σούπα»

Σε μία σοκαριστική αποκάλυψη προέβη ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης στο MEGA αναφορικά με την μαφία των Ρομά και τις απάτες που σκάρωναν με πρόσχημα χρυσές λίρες.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, «αυτή η πολυτέλεια προκύπτει απ’ αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες, όχι μόνο όμως απ’ αυτές. Οι συγκεκριμένοι κρατούν τους άλλους Ρομά σε χαμηλό επίπεδο για να μπορούν να τον εκμεταλλεύονται. Δηλαδή εκμεταλλεύονται και τα ίδια άτομα της φυλής τους. Σε μια συνάντηση που είχαν με μια άλλη οικογένεια στη Γλυφάδα, σ’ ένα κατάστημα αθλητικό πολύ γνωστό στη Γλυφάδα, εκεί στη Βουλιαγμένης, έσπασαν την άλλη οικογένεια στο ξύλο. Τους έσπασαν στο ξύλο. Πήγαν λοιπόν στον ανακριτή, συνελήφθησαν απ’ την κρατική ασφάλεια, πήγαν στον ανακριτή και μετά από λίγο αφέθηκαν ελεύθεροι. Για να τιμωρήσουν αυτούς που έφαγαν ξύλο και τους κατήγγειλαν, πήγαν στους Αγίους Αναργύρους στο νεκροταφείο, πήγαν στο οστεοφυλάκιο και πήραν τα κόκαλα του πατέρα του ενός από αυτούς που έφαγε το ξύλο».

«Θα τα βράσουμε και θα τα κάνουμε σούπα»

«Τους πήραν τα οστά του πατέρα τους και έβγαλαν βίντεο στα social media, το οποίο κυκλοφορούσε μέχρι πρότινος και μετά το κατέβασαν, και δεξιά και αριστερά έχουν καρότα, πατάτες και λαχανικά. Και λένε: «τώρα θα σας τιμωρήσουμε, ελάτε να τα πάρετε γιατί θα τα κάνουμε σούπα. Θα τα βράσουμε και θα τα κάνουμε σούπα».

Όπως συμπλήρωσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, «Πέρα απ’ αυτό που έκαναν με τις λίρες και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, εκμεταλλεύονται και τους άλλους ρομά, τους κρατάνε σε χαμηλά επίπεδα και στην ανέχεια για να κερδίζουν αυτοί. Τους παίρνουν τις επιδοτήσεις. Νοικιάζουν θέσεις στα πανηγύρια και τις λαϊκές και τις επινοικιάζουν στα άλλα Ρομά με δυσβάσταχτο αντίτιμο. Φέρνουν κοντέινερ από την Κίνα με κάποια προϊόντα και τα χρεώνουν σε οικογένειες Ρομά για ένα αντίτιμο. Σε τέτοιες τιμές, που αυτοί που παίρνουν τα κοντέινερ υποχρεωτικά, δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς, για να τα πουλήσουν τα κινέζικα πράγματα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα γιατί πρέπει να τα πουλήσουν πολύ ακριβά. Κι όταν τους λένε ότι «για να βγάλουμε αυτά που μας ζητάτε, θα πρέπει να πουλήσουμε ας πούμε τις σαγιονάρες δέκα ευρώ», που δεν θα τις πάρει κανείς, και τους λένε «θα τις πουλήσετε θέλετε δεν θέλετε, εμάς θα μας δώσετε τα χίλια ευρώ που κάνει το κοντέινερ και έχετε χρεωθεί το συγκεκριμένο κοντέινερ. Θα πάτε να τα πουλήσετε».