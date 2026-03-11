Πέντε top προορισμοί στην Ελλάδα για να απολαύσετε την άνοιξη

Στις αρχές της άνοιξης, όταν ο καιρός παραμένει απρόβλεπτος και οι ηλιόλουστες, ζεστές ημέρες εναλλάσσονται με πιο δροσερές, το δίλημμα για μια σύντομη απόδραση μοιάζει σχεδόν αυτονόητο: βουνό ή θάλασσα;

Ευτυχώς, η Ελλάδα έχει την απάντηση. Υπάρχουν προορισμοί όπου το βουνό αγγίζει τη θάλασσα, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για ένα ανοιξιάτικο ταξίδι, με βόλτες στη φύση, θέα στο γαλάζιο και στάσεις σε γραφικά χωριά.

Αν αναζητάτε έμπνευση για τις πρώτες εκδρομές της σεζόν, επιλέξαμε πέντε όμορφα μέρη της Ελλάδας που συνδυάζουν αρμονικά βουνό και θάλασσα και αποτελούν ιδανική επιλογή για μια σύντομη ανοιξιάτικη απόδραση.

Παλαιός Παντελεήμονας

Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι ένα από τα ωραιότερα χωριά της Πιερίας φωλιασμένος κάτω από τους πρόποδες του Ολύμπου. Εχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός και είναι ευρύτερα γνωστός ως «Το μπαλκόνι του Ολύμπου», ενώ στα πλεονεκτήματα είναι ότι αυτό το τόσο γραφικό μέρος συνδυάζει βουνό και θάλασσα.

Στα γραφικά σοκάκια του θα περπατήσετε για να εξερευνήσετε τον τόπο, πρόκειται για ένα ημιορεινό χωριό, που έχει καταφέρει να διατηρήσει τη μακεδονίτικη αρχιτεκτονική του, «πνιγμένο» μέσα σε ένα πλούσιο δάσος κι έχοντας θέα τη θάλασσα.

Γυρίζοντας σαράντα πέντε χρόνια πίσω, ο Παλαιός Παντελεήμονας έγινε το φυσικό σκηνικό της ταινίας «Μεγαλέξανδρος», σε σκηνοθεσία Θεόδωρο Αγγελόπουλου και αρκετά χρόνια μετά γυρίστηκε εκεί και η τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος «Ματωμένα Χώματα»,σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη.

Τα πέτρινα διώροφα σπίτια, τα λιθόστρωτα καντούνια, η γραφική κεντρική πλατεία του τόπου σχηματίζουν ένα μοναδικό κάδρο ομορφιάς με αποτέλεσμα το μέρος να εντυπωσιάζει τους επισκέπτες του. Πλέον, είναι από τους πιο προβεβλημένους προορισμού καταφέρνοντας να έχει τουρισμό κάθε εποχή του χρόνου.

Στο χωριό θα βρείτε παραδοσιακούς ξενώνες για τη διαμονή σας και ταβέρνες για να απολαύσετε τοπικά πιάτα όπως ψητά κρεατικά και μαγειρευτά -από τα πιο δημοφιλή πιάτα το χοιρινό με κάστανο και κόκορας με χυλοπίτες.

Γαλαξίδι

Το Γαλαξίδι είναι απλωμένο στη βόρεια ακτή του Κορινθιακού κόλπου και πρόκειται για έναν πολύ ιδιαίτερο και γραφικό προορισμό. Αν και το καλοκαίρι έχει σαφώς περισσότερους επισκέπτες, που αναζητούν να κολυμπήσουν σε πανέμορφα νερά, αυτή την εποχή το Γαλαξίδι είναι εξίσου γοητευτικό.

Απέχει περίπου τρεις ώρες από την Αθήνα οπότε είναι μια τέλεια ανοιξιάτικη εκδρομή για να ξεφύγετε το Σαββατοκύριακο από τους έντονους ρυθμούς της πόλης και να περάσετε χρόνο σε έναν προορισμό δίπλα στη θάλασσα. Φυσικά, μπορείτε να το συνδυάσετε και με μια από τις τελευταίες καταβάσεις για σκι, αφού το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού είναι σε κοντινή χιλιομετρική απόσταση.

Eurokinissi

Το Γαλαξίδι είναι από τους τόπους που έχει διατηρήσει την αρχιτεκτονική του-άλλωστε το μέρος γνώρισε μεγάλη ακμή. Αδιάψευστος μάρτυρας είναι τα εντυπωσιακά διώροφα αρχοντικά. Όπως είναι γνωστό, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, το Γαλαξίδι ήταν το εμπορικό λιμάνι της χώρας και η αρχιτεκτονική των κτιρίων, όπου έχει διατηρηθεί στο ακέραιο, μαρτυρούν τη δύναμη και τον πλούτο που γνώρισε αυτό το τόσο όμορφο παραθαλάσσιο χωριό.

Για να δείτε από κοντά την μοναδικότητα του αξίζει να επισκεφτείτε ένα από τα καπετανόσπιτα -στα περισσότερα τα ταβάνια τους είναι σχεδιασμένα από Ιταλούς ζωγράφους και έχουν ιδιαίτερες τεχνοτροπίες – μεταξύ άλλων το Μπουρζέϊκο του Κατσούλη, το Δεδουσαίϊκο του καραβοκύρη Δεδούση, και το Νινέϊκο του Π. Τσούνα. Φυσικά, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε και το Ναυτικό Μουσείο, ενώ μια καλή ιδέα είναι να νοικιάσετε ποδήλατο για να κάνετε βόλτα τον παραθαλάσσιο δρόμο έχοντας σύμμαχο τον ανοιξιάτικο καιρό.

Βυζίτσα

Η Βυζίτσα είναι ορεινό χωριό του Πηλίου, βρίσκεται ψηλότερα από τις Μηλιές, σε κοντινή χιλιομετρική απόσταση. Πρόκειται για έναν παραδοσιακό οικισμό που έχει πολλές ομορφιές και δεν είναι από τα δημοφιλή χωριά του τόπου. Ωστόσο, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει σε ομορφιά.

Η Βυζίτσα είναι σκαρφαλωμένη σε 500 μέτρα υψόμετρο, έχει λιγότερο από 300 κατοίκους που ζουν στο χωριό, ενώ τα Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι το χωριό αποκτά ζωή.

Εξερευνώντας το χωριό μάθαμε από τους ντόπιους ότι πρώτα χρόνια το χωριό δημιουργήθηκε από 30 οικογένειες, όπου έχτισαν τα σπίτια τους το ένα δίπλα στο άλλο και σε τέτοιο σημείο, ώστε να μην φαίνεται από τη θάλασσα. Έπειτα από έναν αιώνα, Χρειάστηκε να περάσει ένας αιώνας μέχρι να κατασκευαστούν τα αρχοντικά ακολουθώντας την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική. Τα περισσότερα από τα αρχοντικά στη Βυζίτσα είναι με ντόπια πέτρα και πλάκες. Παρατηρώντας τα θα δείτε πως είναι συνήθως τριώροφα με τετράγωνη κάτοψη, έχουν εξώστες και χαγιάτια και οι στέγες αποτελούνται από ξύλινα δοκάρια και η τελική τους στρώση αποτελείται από ντόπιες σχιστόπλακες. Πλέον, το εσωτερικό έχει αλλάξει λόγω της χρήσης στα περισσότερα αρχοντικά.

Τα σπίτια εχουν διατηρήσει την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική

Στην ευρύτερη περιοχή αξίζει να κάνετε βόλτα με τον θρυλικό «Μουτζούρη», το περίφημο τρενάκι που πηγαίνει μέσα από το βουνό των Κενταύρων χαρίζοντας μια συναρπαστική βόλτα στους επισκέπτες του τόπου.

Αρεόπολη

Στην περιοχή της Λακωνίας βρίσκεται η Αρεόπολη ένας προορισμός ιδιαίτερα δημοφιλής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο, ο τόπου είναι το ίδιο πανέμορφος, και με λιγότερο τουρισμό, κατά την Άνοιξη που τα πρώτα λουλούδια ανθίζουν και η φύση γίνεται καταπράσινη.

Η Αρεόπολη είναι χτισμένη κάτω από την κορυφή του Προφήτη Ηλία του Σαγγιά είναι πανέμορφος παραδοσιακός οικισμός, που περπατώντας μέσα στα σοκάκια ο επισκέπτης ανταμώνει με την ιστορία του τόπου που έχει συνδεθεί με την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Ολόκληρο το μέρος είναι σαν ο επισκέπτης να έχει χαθεί σε σκηνικό ταινίας, ενώ από την κεντρική πλατεία θα ξεκινήσει η ξενάγηση σας στον τόπο.

Πέτρινα αρχοντικά, ανθισμένες και περιποιημένες αυλές σπιτιών, τοπικά καταστήματα, φούνρο, ταβερνάκια θα συναντήσετε στη βόλτα σας, ενώ στην πλατεία Αθανάτων στέκεται επιβλητικό το άγαλμα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Οι κάτοικοι του τόπου έχουν πολλές ιστορίες να σας εξιστορήσουν γυρίζοντας το χρόνο αιώνες πίσω -εδώ που γράφτηκε μεγάλος μέρος της ελληνικής ιστορίας.

Επιπλέον, στα αξιοθέατα της Αρεόπολης είναι, μεταξύ άλλων, ο Πύργος Καπετανάκου που κτίστηκε το 1865, χαρακτηριστικό δείγμα μανιάτικης αρχιτεκτονικής, και πλέον έχει γίνει ξενώνας κρατώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατασκευής του, αλλά και σημαντικοί ναοί με τοιχογραφίες από περασμένους αιώνες.

Λαγκάδια

Το χωριό, χτίστηκε μεταξύ 13ου και 15ου αιώνα, έχει κρατήσει την αρχιτεκτονική του μιας και οι Λαγκαδίτες θεωρούνταν οι καλύτεροι κτίστες με αποτέλεσμα να ταξιδεύουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Κάνοντας μια βόλτα θα εντυπωσιαστείτε από τα επιβλητικά πέτρινα αρχοντικά που θα δείτε, τις εκκλησίες, τις βρύσες και τα γεφύρια που είναι όλα φτιαγμένα με τη δική τους μοναδική τεχνική.

Τα Λαγκάδια είναι χτισμένα αμφιθεατρικά πάνω σε μια πλαγιά και ουσιαστικά το χωριό βρίσκεται πάνω από τον κεντρικό δρόμο. Ο καλύτερος τρόπος για να το εξερευνήσετε είναι να ανεβείτε από τα πλατιά σκαλοπάτια ακολουθώντας τις ταμπέλες «με θέα το Ιόνιο». Έχει αρκετό περπάτημα σε ανηφόρες, αλλά κάθε σημείο είναι μαγικό. Τα επιβλητικά αρχοντικά, οι πέτρινες βρύσες, το δάσος από κάτω και οι ανθισμένες αμυγδαλιές θα σας αποζημιώσουν και με το παραπάνω.

Η συνοικία Λεύκες είναι ιστορική, καθώς εκεί έζησε ο Καραβόγιαννης ο μπουρλοτιέρης, ο Ιωάννης Δεληγιάννης, τον οποίο επισκέφτηκαν ο Κοκοκοτρώνης με τον Παπαφλέσσα προκειμένου να ξεκινήσει η Ελληνική επανάσταση του 1821.

