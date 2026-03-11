Παράνομα τυχερά παιχνίδια: Πώς δρούσε κύκλωμα που εξαπατούσε παίκτες – Κέρδη άνω των 16 εκ. ευρώ

Ένα πολυμελές κύκλωμα που οργανώνει και διεξάγει παράνομα τυχερά παιχνίδια μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, ενώ παράλληλα εμπλέκεται σε εξαπάτηση παικτών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη, σε συντονισμένη δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Αγρινίου. Η επιχείρηση είχε ως στόχο τη διακοπή της παράνομης δράσης και την αποτροπή περαιτέρω ζημιών σε παίκτες και την αγορά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν σημαντικές υπηρεσίες, όπως η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι Επιχειρησιακές Ομάδες της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και τα Τμήματα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και Πληροφοριών της Βόρειας Ελλάδας. Επιπλέον, συνέδραμαν οι Υποδιευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας και Αγρινίου, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρείχε υποστήριξη.

Η δράση του κυκλώματος σχετιζόταν με τη διοργάνωση παράνομων τυχερών παιχνιδιών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, γεγονός που παραβιάζει τη νομοθεσία περί διαδικτυακού τζόγου και επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Επιπλέον, η εξαπάτηση παικτών και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνιστούν βαριά αδικήματα, τα οποία ερευνώνται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.