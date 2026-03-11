Τροχαίο στην Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων, δύο τραυματίες

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο επιβαίνοντες

Δημήτρης Δρίζος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11 Μαρτίου στην περιοχή της Ν. Λαμψάκου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο επιβαίνοντες που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

evoia-troxaio.jpg

