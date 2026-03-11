Συγκλονίζει η Ελένη Χατζίδου: «Με "κλείδωσαν" στο γραφείο του, για να με "στριμώξει"»

Στη σεξουλική παρενόχληση που είχε δεχθεί στο παρελθόν αναφέρθηκε η Ελένη Χατζίδου, μέσα από την εκπομπή της «Breakfast@Star». Όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια, όταν ήταν νεότερη την είχαν «κλειδώσει» σε γραφείο επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου που τραγουδούσε για να την «στριμώξει».

Αρχικά, η παρουσιάστρια σχολίασε για σχετικό θέμα που προβλήθηκε στην εκπομπή: «Αυτό παιδιά πρέπει να συμβαίνει παντού, γιατί κάποιοι στο παρελθόν, στα προηγούμενα χρόνια, το κάναν αυτό και βγήκαν και απαντήσανε και βγήκανε μπροστά και επαναστατήσανε ή έκαναν αυτό που έπρεπε να γίνει δηλαδή, να βάλουν κάποιους ανθρώπους στη θέση τους, και μπορούμε και εμείς τώρα. Έχει ανοίξει ο δρόμος για μας και έχουμε όλα αυτά και γευόμαστε τέλος πάντων τα πράγματα διαφορετικά».

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε εάν έχει βιώσει άσχημες καταστάσεις, απάντησε: «Πώς δεν το έχω βιώσει; Εμένα με έχουν κλειδώσει μέσα σε γραφείο επιχειρηματία, σε γραφείο νυχτερινού μαγαζιού, να μην μπορώ να φύγω, για να με στριμώξει, να μου πει, να μου κάνει… με κλείδωσε και ούρλιαζα».

