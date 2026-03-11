Χολμς: «Ανυπομονώ να δω τον Λεσόρ να παίζει»

Στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Ρίσον Χολμς τόνισε πως ανυπομονεί να δει τον Ματίας Λεσόρ να αγωνίζεται.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το πώς θα προσεγγίσουν τον αγώνα: «Με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Κυρίως είδαμε φιλμ. Είδαμε τα όσα πρέπει να κάνουμε. Έχουμε το πλάνο μας. Πρέπει να παίξουμε σκληρά».

Για το αν θα αλλάξει το… τελετουργικό του: «Μένω στην ρουτίνα μου. Το να προετοιμάζομαι με τον ίδιο τρόπο είναι σημαντικό. Να είμαι έτοιμος να ακολουθήσω το πλάνο».

Για τον Ματίας Λεσόρ: «Ανυπομονώ να τον δω να παίζει. Βλέπουμε το πόσο σκληρά έχει δουλέψει και ξέρουμε πόσο θέλει να επιστρέψει. Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτόν».

Για το αν τους είπε κάτι ο Γιαννακόπουλος στην προπόνηση που έδωσε το «παρών»: «Από όσο ξέρω, όχι».

Διαβάστε επίσης