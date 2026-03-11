Your Face Sounds Familiar: Κλείδωσε η τελική 10άδα του σόου

Ο λαμπερός κόσμος των σόου επιστρέφει… στο σπίτι του, στον ΑΝΤ1, και το κανάλι ετοιμάζει τη νέα σεζόν του «Your Face Sounds Familiar». Το πρότζεκτ, που στο παρελθόν έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία, κάνει come back και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Οι αντενικοί, άλλωστε, γνωρίζουν πολύ καλά από τα παιχνίδια των εντυπώσεων και το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτός ο κύκλος θα μείνει αξέχαστος.

Με Σάκη Ρουβά, άλλωστε, στην παρουσίαση δεν έχασε ποτέ κανείς! Αν πέσουν και οι τελικές υπογραφές, ο κορυφαίος σταρ θα φορέσει το πιο λαμπερό του χαμόγελο και θα βρεθεί στο τιμόνι του φορμάτ.

Την ίδια ώρα, τα βλέμματα τραβούν οι δέκα συμμετέχοντες-διαγωνιζόμενοι οι οποίοι έχουν οριστικοποιηθεί. Η τραγουδίστρια Μαριάντα Πιερίδη, ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Μέμος Μπεγνής, η τραγουδίστρια Αφροδίτη Χατζημηνά και η καλλιτέχνης Idra Kayne, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, θα βρεθούν στο «Your Face Sounds Familiar».

Τη δεκάδα συμπληρώνουν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, ο Αλέξανδρος

Μπουρδούμης, η Δωροθέα Μερκούρη, η Μαριλού Κατσαφάδου και ο Κρίστοφερ

Ηλία.

