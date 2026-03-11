Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με έναν νεκρό 25χρονο στην Πολίχνη

Η αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο το τροχαίο να προκλήθηκε επειδή δύο αυτοκίνητα έκαναν κόντρες

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με έναν νεκρό 25χρονο στην Πολίχνη
Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης, όπου ένας 25χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του ήρθε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί στο βίντεο, που δημοσιοποίησε η ΕΡΤ3, ένα αυτοκίνητο διασχίζει την οδό Αγνώστου Στρατιώτη με ιλιγγιώδη ταχύτητα και ακριβώς πίσω του φαίνεται ένα άλλο αυτοκίνητο, που είναι το μοιραίο του 27χρονου, το οποίο ανεβαίνει πάνω στο πεζοδρόμιο και παρασέρνει ό,τι βρει στο πέρασμά του.

Στη συνέχεια και ενώ οι δύο νεαροί περπατούσαν αμέριμνοι στο πεζοδρόμιο, ο οδηγός του ΙΧ τους παρέσυρε, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 25χρονος και ο 24χρονος φίλος του να μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Το γεγονός ότι όπως φαίνεται και στο βίντεο υπάρχουν δύο αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα δείχνει ότι είναι πιθανόν να έκαναν κόντρες. Αυτό είναι και το σενάριο το οποίο εξετάζει σοβαρά και η αστυνομία.

