Βενζίνη με 0,01 ευρώ το λίτρο: Πανικός σε πρατήριο στη Γαλλία, οδηγοί έτρεχαν με μπιτόνια
Ένα ανθρώπινο λάθος σε πρατήριο καυσίμων στη Γαλλία έριξε την τιμή της βενζίνης στο 0,01 ευρώ το λίτρο και προκάλεσε απίστευτες ουρές οδηγών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε μια περίοδο που οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν διαρκώς, μια απίστευτη σκηνή εκτυλίχθηκε σε πρατήριο καυσίμων στη Γαλλία. Η τιμή της βενζίνης εμφανίστηκε ξαφνικά στο ταμπλό με μόλις 0,01 ευρώ το λίτρο και μέσα σε λίγη ώρα οδηγοί άρχισαν να συρρέουν για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους.
