Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα – Δεν έχει μείνει τίποτα για να στοχεύσουμε

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην ιστοσελίδα Axios σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη την Τετάρτη ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «σύντομα» επειδή «δεν έχει μείνει πρακτικά τίποτα να στοχεύσουμε».

«Λίγα πράγματα εδώ και εκεί... Όποτε θέλω να τελειώσει, θα τελειώσει», δήλωσε ο Τραμπ. Και συνέχισε: «Ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερες ζημιές από ό,τι πιστεύαμε ότι ήταν δυνατό, ακόμη και στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων.

Εξήγησε ότι η εχθρότητα του Ιράν είχε επεκταθεί εκτός από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και στις χώρες του Κόλπου. «Είχαν βάλει στο στόχαστρο και την υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Πληρώνουν για τα 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν. Αυτό είναι εκδίκηση. Δεν θα τη γλιτώσουν τόσο εύκολα», δήλωσε ο Τραμπ.

