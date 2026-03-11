Ιράν: Αποσύρει τη συμμετοχή από το Μουντιάλ - «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας»

Ο πρόεδρος της FIFA προσπάθησε να προσφέρει μερικές δικλίδες… ασφαλείας για τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά.

«Μίλησα με τον Τραμπ για την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν και το γεγονός ότι η ιρανική ομάδα έχει προκριθεί για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι η ιρανική ομάδα είναι, φυσικά, ευπρόσδεκτη να αγωνιστεί στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι χρειαζόμαστε μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA για να ενώσει τους ανθρώπους τώρα περισσότερο από ποτέ», ήταν τα λόγια του.

Όμως, φαίνεται πως αυτή η… αισιοδοξία του δεν βρίσκει ανταπόκριση στην αθλητική ηγεσία της ασιατικής χώρας. Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντογιανμαλί, επέμεινε, σε συνέντευξή του στο DPA, σχετικά με την απόφαση να μην συμμετάσχει το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο:

«Δεδομένου ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν όροι υπό τους οποίους μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε και συνέχισε ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού.

«Μας έχουν επιβληθεί δύο πόλεμοι σε οκτώ ή εννέα μήνες και αρκετές χιλιάδες πολίτες μας έχουν σκοτωθεί. Επομένως, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να συμμετάσχουμε με αυτόν τον τρόπο. Εάν η χώρα υποδοχής ήταν κάποια άλλη, η διεθνής κοινότητα σίγουρα θα είχε αντιδράσει και θα είχε αποσύρει τα δικαιώματα φιλοξενίας».