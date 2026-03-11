Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη Γη βυθίζεται αργά πριν από το 2050

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη Γη, η πρωτεύουσα της Ινδονησίας Τζακάρτα, αντιμετωπίζει αλλαγές που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Καθώς η γη βυθίζεται αργά και το νερό προχωρά, οι αρχές αγωνίζονται να προσαρμόσουν τις υποδομές σε αυτή τη νέα κατάσταση.

Με την πρόοδο της θάλασσας, κάθε χρόνο, τα αρχεία δείχνουν μια μετατόπιση που, αν συνεχιστεί, θα μπορούσε να μεταμορφώσει εντελώς την πόλη πριν από το 2050.

Βυθίζεται το έδαφος έως 28 εκατοστά κάθε χρόνο!

Η Τζακάρτα, όπου στη μητροπολιτική της περιοχή ζουν περισσότεροι από 40 εκατομμύρια κάτοικοι, δεν είναι μόνο μια ζωντανή και χαοτική πόλη, αλλά και μια πόλη που αντιμετωπίζει βαθιές αλλαγές.

Το να περπατάς στους δρόμους της Τζακάρτα σήμερα σημαίνει ότι περπατάς σε ένα έδαφος που δεν είναι το ίδιο με αυτό που ήταν πριν από μερικές δεκαετίες. Το έδαφος βυθίζεται κυριολεκτικά, κατά περίπου 20 έως 28 εκατοστά ετησίως σε διάφορες περιοχές του βόρειου τμήματος της πόλης, σύμφωνα με γεωδαιτικές μετρήσεις.

Ο λόγος για τον οποίο βυθίζεται η Τζακάρτα

Ο λόγος δεν είναι ένα μόνο φαινόμενο, αλλά ένας συνδυασμός ανθρωπίνων παραγόντων και κλιματικών αιτιών:

Η πόλη είναι χτισμένη πάνω σε μαλακά αποθέματα παλαιών βάλτων και ποταμών, και εκατομμύρια κάτοικοι και επιχειρήσεις αντλούν καθημερινά υπόγεια νερά, επειδή η δημόσια παροχή είναι ανεπαρκής. Αυτή η εντατική άντληση αποδυναμώνει τα στρώματα που στηρίζουν το έδαφος και προκαλεί την βύθιση της πόλης, σαν να «γλιστρά» προς τα κάτω. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Σε διάφορα μέρη της Τζακάρτα, οι πλημμύρες γίνονται όλο και πιο συχνές, ενώ ορισμένες περιοχές στο βόρειο τμήμα βρίσκονται αρκετά μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.

Αντιμέτωπες με αυτό το σκηνικό, οι αρχές έχουν προωθήσει γιγαντιαίες πρωτοβουλίες, όπως το μεγαλεπήβολο έργο του παράκτιου τείχους («Giant Sea Wall», το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εν μέρει προς το τέλος της δεκαετίας), βελτιωμένα συστήματα αποχέτευσης και σχέδια μερικής μετεγκατάστασης κυβερνητικών λειτουργιών.

