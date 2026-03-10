Αεροσυνοδός αποκαλύπτει τα πιο αηδιαστικά περιστατικά που έχει δει σε πτήσεις

Η Charity Moore μοιράζεται εμπειρίες από τα 11 χρόνια εργασίας της ως αεροσυνοδός

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Αεροσυνοδός αποκαλύπτει τα πιο αηδιαστικά περιστατικά που έχει δει σε πτήσεις
Unsplash
Το να πετά κανείς με αεροπλάνο μπορεί να είναι για πολλούς μια αγχωτική εμπειρία. Ωστόσο, σύμφωνα με την έμπειρη αεροσυνοδό, Charity Moore για όσους έχουν φοβία με τα μικρόβια η εμπειρία μπορεί να είναι ακόμη χειρότερη.

Η Moore, αεροσυνοδός με 11 χρόνια εμπειρίας, αποκάλυψε σε ένα βίντεο που έγινε viral στα social media μερικά από τα πιο αηδιαστικά περιστατικά που έχει δει να συμβαίνουν σε πτήσεις. «Θα σας πω τα πιο αηδιαστικά πράγματα που έχω δει ποτέ σε αεροπλάνο», ανέφερε στο βίντεό της. «Ξεκινούν σχετικά ήπια και γίνονται όλο και πιο αποκρουστικά».

Η Moore, η οποία συμμετείχε και στο ριάλιτι Survivor το 2025, περιέγραψε περιστατικά που, όπως είπε, αποκαλύπτουν πόσο ανθυγιεινή μπορεί να είναι μια πτήση.

Πόδια πάνω στα τραπεζάκια

Μεταξύ άλλων, η αεροσυνοδός κατήγγειλε επιβάτες που ακουμπούν τα γυμνά τους πόδια πάνω στα τραπεζάκια των καθισμάτων - τις ίδιες επιφάνειες όπου πολλοί επιβάτες, αλλά και γονείς με μικρά παιδιά, ακουμπούν φαγητό και σνακ.

Mίλησε για περιστατικά με εμετούς που έχουν καλύψει σχεδόν κάθε σημείο της καμπίνας, από τα καθίσματα και το χαλί μέχρι τους τοίχους, τα ντουλάπια της κουζίνας του αεροσκάφους, τις τουαλέτες και τους νεροχύτες.

https://www.instagram.com/reel/DVgO1OMgAlD/

Αλλαγή πάνας στο κάθισμα

Η Moore περιέγραψε και μια πρακτική που, όπως λέει, τη βλέπει συχνά και τη θεωρεί ιδιαίτερα ανθυγιεινή κατά την οποία γονείς αλλάζουν την πάνα του μωρού τους πάνω στο κάθισμα. «Μερικές φορές μικρά υπολείμματα καταλήγουν στο κάθισμα», εξήγησε.

Η ίδια τόνισε ότι τα αεροπλάνα διαθέτουν τουαλέτες με ειδικά τραπέζια αλλαγής πάνας και πρότεινε στους γονείς να τα χρησιμοποιούν.

«Είναι ανθυγιεινό να αλλάζετε την πάνα του μωρού στο κάθισμα. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την τουαλέτα», είπε, προσθέτοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δίνει στους επιβάτες απολυμαντικά μαντηλάκια για να καθαρίσουν την επιφάνεια.

αεροπλάνο

Η αεροσυνοδός προειδοποίησε επίσης τους επιβάτες να αποφεύγουν να φορούν πολύ κοντά ρούχα, όπως σορτσάκια ή μίνι φούστες, καθώς - όπως είπε - τα καθίσματα συχνά έχουν υψηλά επίπεδα βακτηρίων. «Βλέπουμε πολλούς επιβάτες που έχουν κάνει χειρουργικές επεμβάσεις – ειδικά Brazilian Butt Lift – και υπάρχει αίμα στα ρούχα τους που περνά στο κάθισμα», ανέφερε.

Σε μία περίπτωση, όπως είπε, μια επιβάτης είχε διαρροή αίματος από την περιοχή των γλουτών, με αποτέλεσμα το υγρό να φτάσει μέχρι το κάθισμα. «Ήταν αηδιαστικό. Έπρεπε να καλέσουμε συνεργείο καθαρισμού για να απολυμάνει το σημείο», είπε.

«Ήταν από τα πιο αηδιαστικά πράγματα που έχω δει»

Η Moore θυμήθηκε επίσης ένα περιστατικό με έναν ηλικιωμένο άνδρα που είχε ακράτεια. Ο επιβάτης φέρεται να ούρησε κατά λάθος στο κάθισμά του, με τα ούρα να φτάνουν μέχρι την τσάντα ενός άλλου επιβάτη. Μέσα στην τσάντα υπήρχε μια φορητή παιχνιδομηχανή, η οποία καταστράφηκε.

jc-gellidon-1g3qvp7ynx4-unsplash.jpg

«Ήταν από τα πιο αηδιαστικά περιστατικά που έχω δει», είπε χαρακτηριστικά.

Θάνατοι κατοικίδιων σε πτήσεις

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά είναι όταν κατοικίδια πεθαίνουν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. «Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου ένα κατοικίδιο πεθαίνει μέσα στο αεροπλάνο», ανέφερε. Σύμφωνα με την ίδια, σε ορισμένες περιπτώσεις τα ζώα αποβάλλουν τα περιττώματά τους όταν πεθαίνουν, δημιουργώντας έντονη δυσοσμία μέσα στην καμπίνα.

αεροπλάνο - καθαριότητα

«Δεν μπορούμε να διακόψουμε την πτήση για ένα νεκρό κατοικίδιο», είπε. «Έτσι παραμένει εκεί μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό». Η ίδια υποστήριξε ότι τέτοια περιστατικά έχουν συμβεί «τόσες φορές που δεν θυμάται ακριβώς πόσες».

Οι πιο βρώμικες επιφάνειες στο αεροπλάνο

Η Moore δεν είναι η μόνη που μιλά για την υγιεινή μέσα στα αεροσκάφη. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες του χώρου των αεροπορικών ταξιδιών αποκαλύπτουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πόσο βρώμικα μπορεί να είναι ορισμένα σημεία μέσα σε ένα αεροπλάνο.

Η αεροσυνοδός και travel blogger Josephine Remo έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι οι τουαλέτες των αεροσκαφών σπάνια καθαρίζονται σχολαστικά.

man-putting-two-cups-coffee-seat-holder-while-traveling-by-train.jpg

Την ίδια ώρα, ο Charles Platkin, διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Τροφίμων του Hunter στη Νέα Υόρκη, έχει συμβουλεύσει τους επιβάτες να αποφεύγουν ακόμη και τη χρήση του νερού μέσα στο αεροπλάνο – ακόμη και για το πλύσιμο των χεριών.

Μια άλλη αεροσυνοδός, η Cher, ανέφερε επίσης ότι από τα πιο βρώμικα σημεία στο αεροσκάφος είναι τα σκίαστρα των παραθύρων, οι τουαλέτες, τα χαλιά, οι ζώνες ασφαλείας και οι αποθηκευτικοί χώροι.

