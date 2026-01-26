Η ιστορία της αεροσυνοδού που έπεσε από τα 10.000 μέτρα και επέζησε - Το τραγικό τέλος της

Ξύπνησε μετά από 27 ημέρες από κώμα και δεν θυμόταν το... ελάχιστο

Δημήτρης Δρίζος

Η ιστορία της αεροσυνοδού που έπεσε από τα 10.000 μέτρα και επέζησε - Το τραγικό τέλος της
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Γιουγκοσλάβα αεροσυνοδός Βέσνα Βούλοβιτς «έζησε για να διηγηθεί την ιστορία της». Άλλωστε, το να επιβιώσει κάποιος από πτώση άνω των 10.000 μέτρων μετά από έκρηξη αεροπλάνου δεν είναι απλώς ένα κατόρθωμα που κατέληξε στο Βιβλίο Γκίνες, αλλά ένα γεγονός που μοιάζει να αψηφά κάθε λογική.

Κι όμως, στην περίπτωση της Βέσνα, η διάσημη αυτή φράση δεν ισχύει. Για έναν απλό λόγο: δεν θυμόταν τίποτα από όσα της συνέβησαν. Δεν μπορούσε να πει την ιστορία της, γιατί το μυαλό της την είχε σβήσει.

Όταν ξύπνησε έπειτα από 27 ημέρες σε κώμα, η σύγχυσή της ήταν απόλυτη. Πίστευε ότι βρισκόταν σε μια πτήση προς την Τρίπολη, ένα δρομολόγιο που είχε πραγματοποιήσει 15 ημέρες νωρίτερα, και όχι στο αεροσκάφος που είχε διαλυθεί στον αέρα. Δεν γνώριζε πού βρισκόταν, ούτε πώς είχε βρεθεί εκεί. Όσα ήξερε για τη διάσωσή της τα είχε μάθει από τον άνθρωπο που τη βρήκε ανάμεσα στα συντρίμμια και της έσωσε τη ζωή.

«Μου είπε ότι βρισκόμουν στο μεσαίο τμήμα του αεροπλάνου. Με βρήκαν με το κεφάλι προς τα κάτω και μια συνάδελφό μου από πάνω μου. Ένα μέρος του σώματός μου και το ένα πόδι ήταν μέσα στο αεροπλάνο, ενώ το κεφάλι μου ήταν έξω. Μου είπε επίσης ότι ήμουν σφηνωμένη ανάμεσα σε ένα καρότσι φαγητού και την άτρακτο», αφηγούνταν χρόνια αργότερα.

Η γυναίκα-θρύλος και οι σκιές

Μετά το ακούσιο «κατόρθωμά» της, η Βέσνα Βούλοβιτς μετατράπηκε σε ζωντανό θρύλο. Ταυτόχρονα, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιπαραθέσεων: από το πραγματικό ύψος στο οποίο πετούσε το αεροπλάνο μέχρι τα αίτια της έκρηξης. Η ίδια, λόγω της επιλεκτικής αμνησίας, δεν μπορούσε να ρίξει φως στα κρίσιμα λεπτά της τραγωδίας. Θυμόταν μόνο όσα είχαν προηγηθεί και όσα ακολούθησαν. Όλα όσα σχετίζονταν με την έκρηξη και την πτώση είχαν διαγραφεί από τη μνήμη της μέχρι τον θάνατό της.

Αυτή η αμνησία της επέτρεψε να συνεχίσει να πετά χωρίς φόβο, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ωστόσο, δεν εργάστηκε ποτέ ξανά ως αεροσυνοδός. Η JAT, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Γιουγκοσλαβίας, έκρινε ότι η παρουσία της στα αεροσκάφη θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για τους επιβάτες. Το θαύμα της Βέσνα ήταν καλό για τους τίτλους, όχι όμως και για τις πωλήσεις εισιτηρίων.

2.jpg

Η αεροσυνοδός που δεν έπρεπε να πετάξει

Ο μύθος μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν έγινε γνωστό ότι η Βέσνα δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στην πτήση JAT 367. Μπήκε στο πλήρωμα επειδή ένας υπάλληλος της εταιρείας τη μπέρδεψε με άλλη αεροσυνοδό που είχε το ίδιο μικρό όνομα. Η εφημερίδα Borba την αποκάλεσε «την αεροσυνοδό που δεν έπρεπε να πεθάνει».

Ήταν μόλις 22 ετών και εργαζόταν στη JAT εδώ και έναν χρόνο. Γεννημένη στο Βελιγράδι στις 3 Ιανουαρίου 1950, είχε ταξιδέψει στη Μεγάλη Βρετανία το 1969 για να βελτιώσει τα αγγλικά της, αλλά η παραμονή της εκεί κράτησε σχεδόν δύο χρόνια. «Αρχικά έμενα με φίλους των γονιών μου στο Νιούμπερι, αλλά ήθελα να πάω στο Λονδίνο. Εκεί γνώρισα μια φίλη που μου πρότεινε να πάμε στη Στοκχόλμη. Όταν είπα στους γονείς μου ότι ζω στη σουηδική πρωτεύουσα, σκέφτηκαν ναρκωτικά και σεξ και μου είπαν να επιστρέψω αμέσως», έλεγε αργότερα.

Επιστρέφοντας στο Βελιγράδι, αποφάσισε να γίνει αεροσυνοδός όταν είδε μια φίλη της με τη στολή της JAT. «Έδειχνε υπέροχη και είχε πάει στο Λονδίνο μόνο για μία μέρα. Σκέφτηκα: γιατί όχι κι εγώ; Θα μπορούσα να πηγαίνω στο Λονδίνο μία φορά τον μήνα». Έκανε αίτηση στα μέσα του 1971 και έγινε δεκτή αμέσως, χάρη στην άριστη γνώση αγγλικών. Όταν επιβιβάστηκε στο DC-9 της πτήσης 367, πετούσε μόλις τρεις μήνες, έπειτα από εννέα μήνες εκπαίδευσης.

Δύο μυστήρια: Η έκρηξη και η πτώση

Η πτήση JAT 367 εκτελούσε το δρομολόγιο Στοκχόλμη–Βελιγράδι, με ενδιάμεσες στάσεις στην Κοπεγχάγη και το Ζάγκρεμπ. Το πλήρωμα άλλαξε στη Δανία. Στις 26 Ιανουαρίου 1972, η Βέσνα ήταν μέλος του νέου πληρώματος, μαζί με τον κυβερνήτη, τον συγκυβερνήτη και δύο ακόμη αεροσυνοδούς. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 23 επιβάτες.

Στην Κοπεγχάγη, κάτι της είχε κινήσει την προσοχή. «Είδα έναν άνδρα τρομερά αναστατωμένο. Δεν ήμουν η μόνη που το πρόσεξε, το είδαν και άλλα μέλη του πληρώματος, όπως και ο υπεύθυνος του σταθμού. Πιστεύω ότι αυτός έβαλε τη βόμβα στις αποσκευές. Νομίζω ότι είχε παραδώσει τη βαλίτσα του στη Στοκχόλμη, κατέβηκε στην Κοπεγχάγη και δεν ξαναμπήκε στο αεροπλάνο», είχε πει στους ερευνητές.

Το DC-9 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Κάστρουπ στις 3:15 το μεσημέρι. Σαράντα πέντε λεπτά αργότερα, μια έκρηξη το διέλυσε πάνω από την πόλη Σρμπσκά Καμένιτσε της τότε Τσεχοσλοβακίας. Πετούσε σε ύψος άνω των 10.000 μέτρων και τα συντρίμμια έπεσαν σε μια χιονισμένη, δασώδη πλαγιά.

Η Βέσνα εγκλωβίστηκε στο τμήμα της ατράκτου και έχασε τις αισθήσεις της. Βρέθηκε κάτω από το σώμα μιας άλλης αεροσυνοδού από έναν κάτοικο της περιοχής, τον Μπρούνο Χόνκε, συνταξιούχο γιατρό που είχε υπηρετήσει σε στρατιωτικά νοσοκομεία στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνος της πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι είχε σπάσει τρεις σπονδύλους, και τα δύο πόδια, τη λεκάνη και αρκετά πλευρά. Κι όμως, ήταν ζωντανή.

1769446409153-860966434-aero.jpg

Η επιβίωση και το τίμημα

Έμεινε σχεδόν έναν μήνα σε κώμα στην Πράγα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Βελιγράδι, όπου υποβλήθηκε σε πολλαπλές επεμβάσεις. Οι γιατροί αμφέβαλλαν αν θα περπατούσε ξανά. Λίγες εβδομάδες αργότερα άρχισε να κινεί το ένα πόδι, και μέσα σε δέκα μήνες έκανε τα πρώτα της βήματα. Έμεινε με ελαφρά κύφωση και μόνιμη χωλότητα.

Τιμήθηκε ως εθνική ηρωίδα, ακόμη και από τον ίδιο τον Τίτο. Όταν επέστρεψε στη δουλειά, τοποθετήθηκε στο τμήμα φορτίου της JAT. Η διοίκηση φοβόταν ότι η παρουσία της στις πτήσεις θα τρόμαζε τους επιβάτες.

Πώς επέζησε;

Οι ερευνητές μίλησαν για μια αλυσίδα συμπτώσεων: ήταν σφηνωμένη σε καρότσι φαγητού, το έδαφος ήταν χιονισμένο και δασώδες, είχε χαμηλή αρτηριακή πίεση και λιποθύμησε πριν αποσυμπιεστεί η καμπίνα, ενώ καθοριστική ήταν και η άμεση βοήθεια του Χόνκε. Επίσημα, η έκρηξη αποδόθηκε σε τρομοκρατική ενέργεια Κροατών εθνικιστών Ουστάσι. Χρόνια αργότερα, αυτή η εκδοχή αμφισβητήθηκε.

Το 2009, δύο Τσέχοι δημοσιογράφοι υποστήριξαν ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε κατά λάθος από την τσεχοσλοβακική αεράμυνα σε ύψος μόλις 800 μέτρων. Οι αρχές απέρριψαν τους ισχυρισμούς ως θεωρίες συνωμοσίας. Η ίδια η Βέσνα έλεγε απλώς ότι δεν μπορούσε ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει τίποτα.

mnimeio.jpg

Τα τελευταία χρόνια

Το 1990 απολύθηκε από τη JAT επειδή μίλησε δημόσια εναντίον του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και συμμετείχε σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε σε ένα φτωχικό διαμέρισμα στο Βελιγράδι, με σύνταξη 300 ευρώ. Πέθανε στις 23 Δεκεμβρίου 2016, σε ηλικία 66 ετών.

Κοντινοί της άνθρωποι έλεγαν ότι συχνά την κυρίευε η ενοχή του επιζώντα. «Δεν ξέρω τι να πω όταν μου λένε ότι ήμουν τυχερή. Κάθε φορά που σκέφτομαι το δυστύχημα, νιώθω μια βαθιά ενοχή που επέζησα και κλαίω. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι ίσως δεν έπρεπε να έχω επιζήσει», έλεγε. Υπήρχαν όμως και μέρες που έβρισκε τη δύναμη να πει: «Αν μπορείς να επιβιώσεις από αυτό που επέζησα εγώ, μπορείς να επιβιώσεις από τα πάντα».

