Η επικίνδυνη μονάδα 127 της Χεζμπολάχ έχει αποκατασταθεί και αναπτύσσεται στον Λίβανο

Ένα σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο ισραηλινός στρατός, καθώς μία από τις πιο επικίνδυνες μονάδες της Χεζμπολάχ, αναστήθηκε από τις στάχτες της.

Αξιωματικοί της Βόρειας Διοίκησης προειδοποιούν ότι η Μονάδα 127, η οποία ειδικεύεται στη λειτουργία UAV, έχει ξεπεράσει τα σοβαρά πλήγματα που υπέστη στην Επιχείρηση Northern Arrows και τα μέλη της συναρμολογούν επί τόπου ένα drone και το χειρίζονται.

Τώρα, τα μέλη του κρύβονται σε σπίτια πολιτών ή οπωρώνες, συναρμολογούν ένα drone – και το χειρίζονται. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός Στρατός αγωνίζεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. «Υπάρχουν αποτελέσματα, αλλά δεν είναι αρκετά»

Οι διοικητές και οι μαχητές της μονάδας εξαλείφθηκαν και οι αποθήκες όπλων της υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ωστόσο οι ζημιές που υπέστη έχουν αποκατασταθεί, συμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Walla.

Η μονάδα έχει αποκεντρώσει τις δυνατότητές της στο νότιο Λίβανο και την κοιλάδα Μπεκάα προκειμένου να δυσκολέψει τον Ισραηλινό Στρατό, ο οποίος σε αυτό το στάδιο αγωνίζεται να αντιμετωπίσει την απειλή.



«Είναι μια απλή ενέργεια. Κινούνται με οχήματα ή κρύβονται σε σπίτια πολιτών, βγάζουν εξαρτήματα UAV από την αποθήκη ή το πορτμπαγκάζ του οχήματός τους, το συναρμολογούν και το λειτουργούν κάτω από την κάλυψη ενός κτιρίου ή ελαιώνα και αλσύλλια», είπε ένας έφεδρος αξιωματικός στο Walla.

«Είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε αποτελέσματα, αλλά δεν είναι ικανοποιητικά αυτή τη στιγμή».