Νησί Χαργκ: Το «σημείο πνιγμού» του ιρανικού καθεστώτος και η ελληνιστική «κληρονομιά» του

Το ίδιο το όνομά του πιθανώς έλκει την καταγωγή του από την ελληνική ονομασία «Χάραξ», η οποία σημαίνει τον οχυρωμένο τόπο, αντικατοπτρίζοντας τις επιρροές από την εποχή των Σελευκιδών.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Το νησί Χαργκ, μια μικρή αλλά στρατηγικά ζωτική λωρίδα γης στον βορά του Περσικού Κόλπου, αναδεικνύεται τις τελευταίες ημέρες στο κύριο θέμα συζήτησης γύρω από το μέλλον των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν στην περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα της, αυτό το κοραλλιογενές νησί, που βρίσκεται περίπου 15 μίλια από τις ακτές του ηπειρωτικού Ιράν, έχει παραμείνει μέχρι στιγμής άθικτο από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι πλήθος άλλων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην περιοχή έχει κυριολεκτικά τυλιχθεί στις φλόγες.

Το Χαργκ αποτελεί τον πυρήνα της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, καθώς από εκεί διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Με μια δυναμική φόρτωσης που αγγίζει τα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, η σημασία του για την επιβίωση του ιρανικού καθεστώτος είναι απόλυτη.

Η οικονομική βαρύτητα του Χαργκ το καθιστά ιδιαίτερα θελκτικό στόχο, καθώς οι αγορές ενέργειας αντιδρούν με βίαιες διακυμάνσεις στις τιμές του βαρελιού πετρελαίου. Η άνοδος αυτή ακολούθησε το νέο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ τις προηγούμενες ημέρες οι οποίες έπληξαν κρίσιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον Petras Katinas, ερευνητή στο ινστιτούτο RUSI του Λονδίνου, μια ενδεχόμενη κατάληψη του Χαργκ θα έκοβε τη «γραμμή ζωής» του πετρελαίου για το Ιράν. Αν και η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, η κατοχή του νησιού θα προσέφερε στην κυβέρνηση Τραμπ έναν πανίσχυρο μοχλό πίεσης κατά του καθεστώτος. Κι όμως, ο Katinas επισημαίνει ότι μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε χερσαία επέμβαση, ένα βήμα που η παρούσα αμερικανική διοίκηση εμφανίζεται διστακτική να αναλάβει προς το παρόν.

Το απόλυτο «σημείο πνιγμού»

Ο αναλυτής Tamas Varga της PVM τονίζει ότι μια απόφαση του προέδρου Τραμπ να καταλάβει αυτόν τον κομβικό σταθμό θα αποτελούσε βαρύ πλήγμα για την Τεχεράνη, στερώντας της τη βασική πηγή εσόδων. Ωστόσο, ο Varga προειδοποιεί ότι το νησί θα παρέμενε ευάλωτο σε επιθέσεις με drones από το ιρανικό έδαφος, περιπλέκοντας περαιτέρω μια ήδη χαοτική κατάσταση. Και δεν υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία σε ένα τόσο μικρό σημείο του χάρτη θα μπορούσε κανείς να «κρυφτεί» ή να οχυρωθεί.

Επιπρόσθετα, ο Marc Gustafson, πρώην επικεφαλής του Situation Room του Λευκού Οίκου και νυν στέλεχος της Eurasia Group, ανέλυσε τους λόγους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Τραμπ σε μια τέτοια εντολή. Μια κατάληψη θα πρόσφερε μια «μεγάλη επικοινωνιακή νίκη», θα παρείχε στα αμερικανικά στρατεύματα ένα φυσικό οχυρό απέναντι στο ηπειρωτικό Ιράν και θα ευθυγραμμιζόταν με την πολιτική της «μέγιστης πίεσης». Κι όμως, ο Gustafson προειδοποιεί για την πιθανότητα αυτοσαμποτάζ από το Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να καταστρέψει τους αγωγούς που τροφοδοτούν το νησί.

Η στρατηγική σημασία του Χαργκ υπογραμμίζεται και από τον Jan van Eck, CEO της VanEck Funds, ο οποίος το χαρακτηρίζει ως το απόλυτο "σημείο πνιγμού" (choke point) για τις ιρανικές εξαγωγές. Σύμφωνα με τον van Eck, ο Τραμπ φαίνεται να ακολουθεί το ίδιο "σχέδιο δράσης" που εφάρμοσε στη Βενεζουέλα, στοχεύοντας στον οικονομικό στραγγαλισμό της χώρας.

kharginscription2.jpg

Η ελληνιστική κληρονομιά του νησιού

Πέρα από τη σύγχρονη γεωπολιτική του σημασία, το νησί Χαργκ κουβαλά μια βαθιά ιστορική κληρονομιά που συνδέεται με την ελληνιστική εξάπλωση στην Ανατολή. Το ίδιο το όνομά του πιθανώς έλκει την καταγωγή του από την ελληνική ονομασία «Χάραξ», η οποία σημαίνει τον οχυρωμένο τόπο, αντικατοπτρίζοντας τις επιρροές από την εποχή των Σελευκιδών. Η ετυμολογία αυτή το συνδέει άρρηκτα με το βασίλειο της Χαρακηνής (ή Μεσήνης), ένα ελληνιστικό-παρθικό κράτος που ιδρύθηκε γύρω στο 127 π.Χ. από τον Υσπαοσίνη. Με πρωτεύουσα τον Χάρακα του Σπασίνου, το κράτος αυτό υπήρξε κομβικό κέντρο εμπορίου, προωθώντας την ελληνική γλώσσα, τα νομίσματα και τον πολιτισμό μεταξύ του Περσικού Κόλπου και της Μεσογείου.

sasaniandakhmainkharg.jpg

Στο Χαργκ, η ελληνιστική επιρροή εκδηλώνεται έμμεσα μέσα από σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα, όπως οι υπόσκαφοι και λαξευμένοι τάφοι του 2ου αι. μ.Χ. Αυτά τα μνημεία φέρουν υβριδικά στυλ τέχνης, επηρεασμένα από ελληνιστικά μοτίβα, με ανάγλυφα που απεικονίζουν ξαπλωμένες φιγούρες σε κλίνες και κλασικά σύμβολα όπως η Νίκη. Πιθανολογείται ότι οι τάφοι ανήκαν σε ηγεμόνες της Χαρακηνής, όπως ο Μιθριδάτης και ο Ανανίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του νησιού ως κρίσιμου εμπορικού σταθμού.

