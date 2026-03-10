Η British Airways ακυρώνει όλες τις πτήσεις από και προς το Αμπού Ντάμπι μέχρι τέλος του έτους

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σφοδρές αναταράξεις στις αεροπορικές εταιρίες, που έχουν καθηλώσει τα αεροσκάφη τους, εκτελώντας μόνο πτήσεις επαναπατρισμού εγκλωβισμένων ανθρώπων, και διαμορφώνοντας το πτητικό πρόγραμμά τους από και προς την περιοχή.

Η British Airways στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή της για τις πτήσεις της προς τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την ακύρωση έως το τέλος του έτους των ταξιδιών από και προς το Αμπού Ντάμπι, ενώ έως τα τέλη του μήνα τουλάχιστον κανένα αεροσκάφος της δεν θα πετάξει για Αμμάν, Μπαχρέιν, Ντόχα, Ντουμπάι και Τελ Αβίβ.

«Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση και είμαστε σε επαφή με τους πελάτες μας για να τους προσφέρουμε μια σειρά από επιλογές», πρόσθεσε η αεροπορική εταιρεία.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων στις πτήσεις επαναπατρισμού από το Ομάν προς το αεροδρόμιο Χίθροου αύριο και την Πέμπτη.