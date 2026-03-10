Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Ορίστηκε η ώρα για το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
Η ΕΠΟ όρισε επίσημα την ώρα του τελικού του Kυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα μονομαχήσουν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου με φόντο την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας betsson.
H EΠΟ, όρισε επίσημα την ώρα της αναμέτρησης πριν από λίγο, με την έναρξη του αγώνα να είναι στις 20:30.
Θυμίζουμε πως οι Θεσσαλονικείς για να καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό απέκλεισαν στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό.
Οι Κρητικοί από την πλευρά τους ξεπέρασαν το εμπόδιο του Λεβαδειακού και θα εμφανιστούν για δεύτερη στη σειρά χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα παλέψουν για τον σημαντικό αυτό τίτλο στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό με το παιχνίδι να αρχίζει στις 20:30.
