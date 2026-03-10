Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Ορίστηκε η ώρα για το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα μονομαχήσουν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου με φόντο την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας betsson.

H EΠΟ, όρισε επίσημα την ώρα της αναμέτρησης πριν από λίγο, με την έναρξη του αγώνα να είναι στις 20:30.

Θυμίζουμε πως οι Θεσσαλονικείς για να καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό απέκλεισαν στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό.

Οι Κρητικοί από την πλευρά τους ξεπέρασαν το εμπόδιο του Λεβαδειακού και θα εμφανιστούν για δεύτερη στη σειρά χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

