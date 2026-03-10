ΗΑΕ: Έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριο μετά από επίθεση με drone

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπού Ντάμπι, ADNOC, έκλεισε το διυλιστήριο του Ruwais – το μεγαλύτερο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση εντός του συγκροτήματος μετά από επίθεση με drone.

Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις μετά από επίθεση με drone, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης του εμιράτου την Τρίτη, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματίες, μεταδίδει το Reuters.

Το συγκρότημα είναι η έδρα των εγκαταστάσεων της Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), οι οποίες μπορούν να διυλίζουν έως και 922.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα και λειτουργούν ως κεντρικός κόμβος για τις βιομηχανικές δραστηριότητες του εμιράτου, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών εργοστασίων χημικών, λιπασμάτων και βιομηχανικών αερίων.

Το διυλιστήριο έκλεισε προπηλτικά, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος και μίλησε στο Reuters, προσθέτοντας ότι όλες οι άλλες δραστηριότητες στο συγκρότημα συνεχίζονται κανονικά.

Η ADNOC, το Γραφείο Τύπου του Αμπού Ντάμπι και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια που τους στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

