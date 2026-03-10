Τραμπ: Είναι πιθανό να συνομιλήσω με το Ιράν – Θα εξαρτηθεί από τους όρους

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι είναι πιθανό να είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με το Ιράν, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τους όρους των συνομιλιών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας σχετικά με την πιθανότητα διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox ότι άκουσε ότι «η Τεχεράνη επιθυμεί διακαώς να συνομιλήσει».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δηλώνοντας στο ειδησεογραφικό δίκτυο: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει ειρηνικά».

Τι εξέπληξε τον Τραμπ

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι τον εξέπληξε το γεγονός ότι το Ιράν στόχευσε χώρες του Κόλπου ως απάντηση στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις. «Ένα από τα πράγματα που με εξέπληξαν περισσότερο ήταν όταν επιτέθηκαν σε χώρες που δεν τους επιτέθηκαν», είπε.

Η προειδοποίηση και η εκτίμηση για το τέλος του πολέμου

Η νέα τοποθέτηση του προέδρου των ΗΠΑ έρχεται αφού τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος) προειδοποίησε σε σκληρό τόνο το Ιράν πως εάν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, η αντίδραση της Ουάσιγκτον θα είναι άμεση και σκληρή.

«Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, θα χτυπηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες 20 φορές πιο σκληρά απ’ ό,τι έχει χτυπηθεί μέχρι τώρα», έγραψε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «εύκολα καταστρέψιμους στόχους», προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καταστήσει «σχεδόν αδύνατη» την ανοικοδόμηση της χώρας. «Θάνατος, φωτιά και οργή θα πέσουν πάνω τους — αλλά ελπίζω και προσεύχομαι να μη συμβεί», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί πως τη Δευτέρα, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει πως οι πολεμικές επιχειρήσεις εξελίσσονται ταχύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ότι η σύγκρουση πλησιάζει προς το τέλος της. «Είμαστε πολύ μπροστά από το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα. Πιθανότατα δεν θα περιμέναμε μετά από έναν μήνα να βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο», είπε.

Λίγο αργότερα, εκτίμησε πως ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα». Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να τελειώσουν μέσα στην εβδομάδα. Ο ίδιος απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, απαντώντας: «Όχι, αλλά σύντομα. Νομίζω πολύ σύντομα».

Όπως ανέφερε, οι επιθέσεις έχουν πλήξει επανειλημμένα την ηγεσία του Ιράν. «Έχουμε εξουδετερώσει την ηγεσία, δύο φορές και ίσως τρεις», υποστήριξε.

«Κενές οι απειλές Τραμπ, δε φοβόμαστε»

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Αλί Λαριτζανί, τόνισε ότι η χώρα «δεν φοβάται» τις «κενές απειλές» του Τραμπ, απαντώντας στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν «σκληρότερα» το Ιράν, εάν η Τεχεράνη μπλοκάρει τις παραδόσεις πετρελαίου μέσω του Στενού του Χορμούζ.

«Το Ιράν δεν φοβάται τις κενές απειλές σας. Πιο ισχυροί από εσάς προσπάθησαν να εξαλείψουν το ιρανικό έθνος και δεν τα κατάφεραν. Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε εσείς!», έγραψε ο Λαριτζανί στο Χ.

Διαβάστε επίσης