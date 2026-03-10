Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική: Πάνω από 5.200 παραβάσεις σε τέσσερις ημέρες

Εκτεταμένη τροχονομική επιχείρηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) καθώς και τμημάτων Τροχαίας. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, μέσα σε τέσσερις ημέρες πραγματοποιήθηκαν συνολικά 31.494 τροχονομικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 5.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι περισσότερες παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούσαν:

352 περιπτώσεις μη χρήσης κράνους,

286 για υπερβολική ταχύτητα,

184 για έλλειψη δελτίου ΚΤΕΟ,

176 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας,

137 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

32 για παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βεβαιώθηκαν 252 σχετικές παραβάσεις, ενώ προχώρησαν και 8 συλλήψεις οδηγών.

Οι κυρώσεις ήταν αυστηρές, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην αφαίρεση 1.005 αδειών οδήγησης, 202 αδειών κυκλοφορίας και 169 πινακίδων, ενώ 599 οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επισημαίνεται ότι αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με στόχο τη μείωση των τροχαίων παραβάσεων και την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Διαβάστε επίσης