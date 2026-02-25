ΕΛΑΣ: Πάνω από 16.000 παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε τρεις ημέρες σε όλη τη χώρα

Περισσότερες από 16.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε τροχονομικούς ελέγχους σε όλη την Ελλάδα το διάστημα από 20 έως 23 Φεβρουαρίου

ΕΛΛΑΔΑ
Πάνω από 16.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν από τις υπηρεσίες Τροχαίας σε εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους, που έγιναν σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την προστασία και την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων από και προς τα αστικά κέντρα κατά τον εορτασμό των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τους ελέγχους δόθηκε έμφαση σε «επικίνδυνες» και αντικοινωνικές παραβάσεις, που συνδέονται άμεσα με την πρόκληση σοβαρών ή θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην υπερβολική ταχύτητα και στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με 3.062 και 502 παραβάσεις αντίστοιχα, δηλαδή το 21,9% από το σύνολο των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν.

Πιο αναλυτικά, από 20 Φεβρουαρίου έως και χθες Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, συγκροτήθηκαν 1.973 συνεργεία, από τα οποία ελέγχθηκαν 73.632 οχήματα και βεβαιώθηκαν 16.274 τροχονομικές παραβάσεις.

Αναλυτικά οι παραβάσεις αφορούσαν:

  • 3.062 για υπερβολική ταχύτητα,
  • 502 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
  • 498 για μη χρήση ζώνη ασφαλείας,
  • 421 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
  • 388 για στέρηση άδειας οδήγησης,
  • 309 για έλλειψη ΚΤΕΟ,
  • 157 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • 103 για αντικανονικούς ελιγμούς,
  • 100 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,
  • 92 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
  • 63 για αντικανονικό προσπέρασμα,
  • 36 για φθαρμένα ελαστικά,
  • 30 για παραβίαση προτεραιότητας,
  • 28 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα,
  • 6 για Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης,
  • 5 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων και
  • 10.474 για λοιπές παραβάσεις.
