Νετανιάχου: Φωτογραφία την ώρα που δίνει εντολή για τις δολοφονίες Λαριτζανί και Σολεϊμανί

Την έγκριση για τις επιχειρήσεις εξόντωσης του νούμερο 2 του ιρανικού καθεστώτος, Αλί Λαριτζανί και του διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί έδωσε προσωπικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Τα δύο ηγετικά στελέχη του ιρανικού καθεστώτος σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές της ισραηλινής αεροπορίας στη διάρκεια της νύχτας. Τώρα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μιλάει στο τηλέφωνο και να δίνει το πράσινο φως για τις επιχειρήσεις εξόντωσης χωρίς να κατονομάζει τα ηγετικά στελέχη που μπήκαν στο στόχαστρο.

«Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διατάσσει την εξόντωση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ιρανικού καθεστώτος», γράφει η λεζάντα της φωτογραφίας.

Διαβάστε επίσης