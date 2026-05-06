Πεζεσκιάν: «Κανείς δεν μπορεί να μας αναγκάσει να παραδοθούμε»

Snapshot Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις και δηλώνει ότι δεν θα παραδοθούν.

Οι σιίτες δεν μπορούν να εξαναγκαστούν με βία, σύμφωνα με τον Πεζεσκιάν, που κάλεσε τις ΗΠΑ να αποσύρουν στρατιωτικές απειλές από τη Μέση Ανατολή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέο σχέδιο ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ για την αποτροπή μεταφοράς όπλων προς αμερικανικές βάσεις.

Η επιχείρηση «Project Freedom» για το άνοιγμα του Ορμούζ τίθεται προσωρινά σε παύση για να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απέρριψε τις αμερικανικές πιέσεις για παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, δηλώνοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να μας αναγκάσει να παραδοθούμε».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι οι σιίτες «δεν μπορούν να εξαναγκαστούν με τη βία», ενώ ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, καλώντας τις ΗΠΑ να αποσύρουν τις στρατιωτικές απειλές από τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι το νέο σχέδιο ασφαλείας για τα Στενα του Ορμούζ στοχεύει στην αποτροπή μεταφοράς όπλων και εφοδίων προς αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή – ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.

Οι δηλώσεις έρχονται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση «Project Freedom» για το άνοιγμα του Ορμούζ τίθεται προσωρινά σε παύση, προκειμένου να δοθεί χώρος στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.